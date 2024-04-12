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В подполье рассказали об ударе ВС России по штабу ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 12.04.2024 (обновлено: 11:09 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/podpole-1939545374.html
В подполье рассказали об ударе ВС России по штабу ВСУ
В подполье рассказали об ударе ВС России по штабу ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024
В подполье рассказали об ударе ВС России по штабу ВСУ
Зафиксирован удар по конторе лесхоза в селе Верхняя Писаревка в Харьковской области, где расположен штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:58
2024-04-12T11:09
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Зафиксирован удар по конторе лесхоза в селе Верхняя Писаревка в Харьковской области, где расположен штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в контору лесхоза в населенном пункте Верхняя Писаревка. Известно, что в конторе бандеровцы устроили импровизированный штаб. Пока выясняем – попали под удар бандеровские офицеры или нет", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В подполье рассказали об ударе ВС России по штабу ВСУ

Подполье: удар нанесли по лесхозу в Харьковской области, где был штаб ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Зафиксирован удар по конторе лесхоза в селе Верхняя Писаревка в Харьковской области, где расположен штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетело в контору лесхоза в населенном пункте Верхняя Писаревка. Известно, что в конторе бандеровцы устроили импровизированный штаб. Пока выясняем – попали под удар бандеровские офицеры или нет", - сказал Лебедев.
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ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики
4 апреля, 11:03
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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