https://ria.ru/20240412/podpole-1939545374.html

В подполье рассказали об ударе ВС России по штабу ВСУ

В подполье рассказали об ударе ВС России по штабу ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024

В подполье рассказали об ударе ВС России по штабу ВСУ

Зафиксирован удар по конторе лесхоза в селе Верхняя Писаревка в Харьковской области, где расположен штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:58

2024-04-12T10:58

2024-04-12T11:09

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Зафиксирован удар по конторе лесхоза в селе Верхняя Писаревка в Харьковской области, где расположен штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в контору лесхоза в населенном пункте Верхняя Писаревка. Известно, что в конторе бандеровцы устроили импровизированный штаб. Пока выясняем – попали под удар бандеровские офицеры или нет", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html

харьковская область

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Дарья Буймова

харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность