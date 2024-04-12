https://ria.ru/20240412/podpole-1939537303.html
ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье
ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье - РИА Новости, 12.04.2024
ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье
Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:22
2024-04-12T10:22
2024-04-12T12:02
россия
николаев (украина)
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Николаевская область. Прилетало рядом с Радсадом. Прилетело удачно, засадили в располагу (расположение военных - ред.). По предварительным данным, более десятка погибших. Раненых вывозили на четырех "скорых", - сказал Лебедев.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют
https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаев (украина), украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Россия, Николаев (Украина), Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье
Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ у поселка Радостный Сад