https://ria.ru/20240412/podpole-1939537303.html

ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье

ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье - РИА Новости, 12.04.2024

ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье

Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:22

2024-04-12T10:22

2024-04-12T12:02

россия

николаев (украина)

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Николаевская область. Прилетало рядом с Радсадом. Прилетело удачно, засадили в располагу (расположение военных - ред.). По предварительным данным, более десятка погибших. Раненых вывозили на четырех "скорых", - сказал Лебедев.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

россия

николаев (украина)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаев (украина), украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины