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ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 12.04.2024 (обновлено: 12:02 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/podpole-1939537303.html
ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье
ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье - РИА Новости, 12.04.2024
ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье
Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:22
2024-04-12T12:02
россия
николаев (украина)
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Николаевская область. Прилетало рядом с Радсадом. Прилетело удачно, засадили в располагу (расположение военных - ред.). По предварительным данным, более десятка погибших. Раненых вывозили на четырех "скорых", - сказал Лебедев.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют
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россия
николаев (украина)
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россия, николаев (украина), украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Россия, Николаев (Украина), Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России ударили по скоплению ВСУ в Николаевской области, заявило подполье

Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ у поселка Радостный Сад

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Николаевская область. Прилетало рядом с Радсадом. Прилетело удачно, засадили в располагу (расположение военных - ред.). По предварительным данным, более десятка погибших. Раненых вывозили на четырех "скорых", - сказал Лебедев.
Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине
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Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
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30 марта, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаев (Украина)УкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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