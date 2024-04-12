https://ria.ru/20240412/podpole-1939535897.html

Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумской области

Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.04.2024

Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы России ударили в поселке Свесса Сумской области по скоплению украинских военных, готовящихся к ротации, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:16

2024-04-12T10:16

2024-04-12T12:06

специальная военная операция на украине

сумская область

курская область

россия

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в поселке Свесса Сумской области по скоплению украинских военных, готовящихся к ротации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью прилетало в населенный пункт Свесса Сумской области, где находились готовые к ротации бандеровцы. Прилетело из ствольной артиллерии около 20 снарядов, ротировать стало некем. Выжившие разбежались по кустам и посадкам", - сказал собеседник агентства. Также он сообщил, что авиационными бомбами ФАБ был нанесен удар по Сумской ТЭЦ. По данным подполья, удары по городу Ворожба Сумской области "серией из десяти снарядов" прекратили обстрелы Курской области. "Бандеровцы успокоились и прекратили обстрел российской территории. Ранее вечером их уже успокаивали, накрыв известные нашей разведке дома, куда без разрешения хозяев вторглись бандеровцы", - добавил Лебедев. В Курской области 11 апреля МЧС предупреждало, что ВСУ вновь начали обстреливать приграничье региона, "прилеты" были по посёлку Тёткино в Глушковском районе и селу Козино в Рыльском районе.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html

https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938405945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, курская область, россия, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, безопасность