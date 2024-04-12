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Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 12.04.2024 (обновлено: 12:06 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/podpole-1939535897.html
Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумской области
Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.04.2024
Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы России ударили в поселке Свесса Сумской области по скоплению украинских военных, готовящихся к ротации, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:16
2024-04-12T12:06
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
россия
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в поселке Свесса Сумской области по скоплению украинских военных, готовящихся к ротации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью прилетало в населенный пункт Свесса Сумской области, где находились готовые к ротации бандеровцы. Прилетело из ствольной артиллерии около 20 снарядов, ротировать стало некем. Выжившие разбежались по кустам и посадкам", - сказал собеседник агентства. Также он сообщил, что авиационными бомбами ФАБ был нанесен удар по Сумской ТЭЦ. По данным подполья, удары по городу Ворожба Сумской области "серией из десяти снарядов" прекратили обстрелы Курской области. "Бандеровцы успокоились и прекратили обстрел российской территории. Ранее вечером их уже успокаивали, накрыв известные нашей разведке дома, куда без разрешения хозяев вторглись бандеровцы", - добавил Лебедев. В Курской области 11 апреля МЧС предупреждало, что ВСУ вновь начали обстреливать приграничье региона, "прилеты" были по посёлку Тёткино в Глушковском районе и селу Козино в Рыльском районе.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html
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сумская область, курская область, россия, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Россия, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумской области

Подполье: ВС России сорвали ротацию ВСУ в поселке Свесса Сумской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в поселке Свесса Сумской области по скоплению украинских военных, готовящихся к ротации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Ночью прилетало в населенный пункт Свесса Сумской области, где находились готовые к ротации бандеровцы. Прилетело из ствольной артиллерии около 20 снарядов, ротировать стало некем. Выжившие разбежались по кустам и посадкам", - сказал собеседник агентства.
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Также он сообщил, что авиационными бомбами ФАБ был нанесен удар по Сумской ТЭЦ.
По данным подполья, удары по городу Ворожба Сумской области "серией из десяти снарядов" прекратили обстрелы Курской области.
"Бандеровцы успокоились и прекратили обстрел российской территории. Ранее вечером их уже успокаивали, накрыв известные нашей разведке дома, куда без разрешения хозяев вторглись бандеровцы", - добавил Лебедев.
В Курской области 11 апреля МЧС предупреждало, что ВСУ вновь начали обстреливать приграничье региона, "прилеты" были по посёлку Тёткино в Глушковском районе и селу Козино в Рыльском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьРоссияСергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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