https://ria.ru/20240412/podpole-1939513012.html

Российские военные ударили по комбинату в Кривом Роге, сообщило подполье

Российские военные ударили по комбинату в Кривом Роге, сообщило подполье - РИА Новости, 12.04.2024

Российские военные ударили по комбинату в Кривом Роге, сообщило подполье

Вооруженные силы России ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:08

2024-04-12T09:08

2024-04-12T10:21

в мире

россия

кривой рог

ринат ахметов

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ещё прилет был в Северный обогатительный комбинат, "СевГОК", принадлежащий украинскому олигарху Ахметову. Прилетело по подстанции, комбинат стоит без электричества", - сказал собеседник агентства.Ранее Лебедев сообщил о подтверждении прилета по Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, детонация от которого ощущалась на расстоянии в 30 километров.

https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html

россия

кривой рог

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в мире, россия, кривой рог, ринат ахметов, сергей лебедев