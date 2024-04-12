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Российские военные ударили по комбинату в Кривом Роге, сообщило подполье
Российские военные ударили по комбинату в Кривом Роге, сообщило подполье - РИА Новости, 12.04.2024
Российские военные ударили по комбинату в Кривом Роге, сообщило подполье
Вооруженные силы России ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:08
2024-04-12T09:08
2024-04-12T10:21
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ещё прилет был в Северный обогатительный комбинат, "СевГОК", принадлежащий украинскому олигарху Ахметову. Прилетело по подстанции, комбинат стоит без электричества", - сказал собеседник агентства.Ранее Лебедев сообщил о подтверждении прилета по Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, детонация от которого ощущалась на расстоянии в 30 километров.
https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html
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в мире, россия, кривой рог, ринат ахметов, сергей лебедев
В мире, Россия, Кривой Рог, Ринат Ахметов, Сергей Лебедев
Российские военные ударили по комбинату в Кривом Роге, сообщило подполье
Подполье: Россия ударила по комбинату "СевГОК", принадлежащему Ахметову