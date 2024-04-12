https://ria.ru/20240412/podpole-1939508214.html

Подполье сообщило об ударе российских ВС по Хмельницкой области

Подполье сообщило об ударе российских ВС по Хмельницкой области - РИА Новости, 12.04.2024

Подполье сообщило об ударе российских ВС по Хмельницкой области

Вооруженные силы России ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:45

2024-04-12T08:45

2024-04-12T08:45

россия

хмельницкая область

f-16

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Хмельницкая область в лице города Староконстантинов в который раз получила привет. По свидетельствам части адекватных местных жителей, прилет был мощным в стороне Веснянки", - сказал собеседник агентства. Лебедев отметил, что в этом районе расположены военный аэродром, бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция. По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939497444.html

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

россия

хмельницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, хмельницкая область, f-16, безопасность