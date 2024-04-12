https://ria.ru/20240412/podpole-1939508214.html
Подполье сообщило об ударе российских ВС по Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударе российских ВС по Хмельницкой области - РИА Новости, 12.04.2024
Подполье сообщило об ударе российских ВС по Хмельницкой области
Вооруженные силы России ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:45
2024-04-12T08:45
2024-04-12T08:45
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хмельницкая область
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Хмельницкая область в лице города Староконстантинов в который раз получила привет. По свидетельствам части адекватных местных жителей, прилет был мощным в стороне Веснянки", - сказал собеседник агентства. Лебедев отметил, что в этом районе расположены военный аэродром, бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция. По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939497444.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хмельницкая область, f-16, безопасность
Россия, Хмельницкая область, F-16, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Подполье сообщило об ударе российских ВС по Хмельницкой области
Подполье: Россия ударила по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Хмельницкая область в лице города Староконстантинов в который раз получила привет. По свидетельствам части адекватных местных жителей, прилет был мощным в стороне Веснянки", - сказал собеседник агентства.
Лебедев отметил, что в этом районе расположены военный аэродром, бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.