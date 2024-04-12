ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили району села Циркуны под Харьковом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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"В 22:50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту сторону передвигают военную технику, предназначенную для линии боевого соприкосновения на Белгородском направлении", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, российские военные ударили по Веснянке, пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где находится военный аэродром, который готовят к принятию F-16. Также там расположены бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.