https://ria.ru/20240412/podpole-1939505910.html

ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье

ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье - РИА Новости, 12.04.2024

ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье

Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:28

2024-04-12T08:28

2024-04-12T10:46

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сергей лебедев

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 22:50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту сторону передвигают военную технику, предназначенную для линии боевого соприкосновения на Белгородском направлении", — сказал собеседник агентства.Кроме того, российские военные ударили по Веснянке, пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где находится военный аэродром, который готовят к принятию F-16. Также там расположены бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939496455.html

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Варвара Скокшина

харьков, россия, сергей лебедев, безопасность