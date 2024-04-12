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ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье - РИА Новости, 12.04.2024
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08:28 12.04.2024 (обновлено: 10:46 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/podpole-1939505910.html
ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье
ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье - РИА Новости, 12.04.2024
ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье
Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:28
2024-04-12T10:46
харьков
россия
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. &quot;В 22:50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту сторону передвигают военную технику, предназначенную для линии боевого соприкосновения на Белгородском направлении&quot;, — сказал собеседник агентства.Кроме того, российские военные ударили по Веснянке, пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где находится военный аэродром, который готовят к принятию F-16. Также там расположены бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют
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харьков, россия, сергей лебедев, безопасность
Харьков, Россия, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили району села Циркуны под Харьковом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"В 22:50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту сторону передвигают военную технику, предназначенную для линии боевого соприкосновения на Белгородском направлении", — сказал собеседник агентства.

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Кроме того, российские военные ударили по Веснянке, пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где находится военный аэродром, который готовят к принятию F-16. Также там расположены бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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