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В США сделали неожиданное признание о плане по Украине - РИА Новости, 12.04.2024
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04:33 12.04.2024 (обновлено: 05:30 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/plan-1939492537.html
В США сделали неожиданное признание о плане по Украине
В США сделали неожиданное признание о плане по Украине - РИА Новости, 12.04.2024
В США сделали неожиданное признание о плане по Украине
У Вашингтона отсутствует "план Б" в вопросе поддержки Украины, кроме транша на 60 миллиардов долларов, заблокированного конгрессом, пишет Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:33
2024-04-12T05:30
в мире
украина
сша
джо байден
майк джонсон
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. У Вашингтона отсутствует "план Б" в вопросе поддержки Украины, кроме транша на 60 миллиардов долларов, заблокированного конгрессом, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников."У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему заморожена в конгрессе…", — приводит агентство слова чиновников.Администрация Джо Байдена все больше разочаровывается как в республиканцах в конгрессе, так и европейских союзниках, при этом растут опасения, что российские войска могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели, утверждают собеседники Bloomberg.Как заявил неназванный американский чиновник, европейским лидерам необходимо перестать медлить и начать использовать прибыль от заблокированных российских активов, чтобы помочь Киеву. При этом другой собеседник агентства добавил, что Европа должна срочно отреагировать на просьбу Украины о предоставлении ей систем ПВО Patriot из своих собственных запасов.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева ожидает одобрения конгрессом.Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Украине по возвращении с каникул в апреле. Однако ему может грозить бунт однопартийцев-республиканцев, недовольных поддержкой Киева. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html
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в мире, украина, сша, джо байден, майк джонсон
В мире, Украина, США, Джо Байден, Майк Джонсон
В США сделали неожиданное признание о плане по Украине

Bloomberg: у США отсутствует план Б по оказанию поддержки Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Капитолий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. У Вашингтона отсутствует "план Б" в вопросе поддержки Украины, кроме транша на 60 миллиардов долларов, заблокированного конгрессом, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников.
США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему заморожена в конгрессе…", — приводит агентство слова чиновников.
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Администрация Джо Байдена все больше разочаровывается как в республиканцах в конгрессе, так и европейских союзниках, при этом растут опасения, что российские войска могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели, утверждают собеседники Bloomberg.
Как заявил неназванный американский чиновник, европейским лидерам необходимо перестать медлить и начать использовать прибыль от заблокированных российских активов, чтобы помочь Киеву. При этом другой собеседник агентства добавил, что Европа должна срочно отреагировать на просьбу Украины о предоставлении ей систем ПВО Patriot из своих собственных запасов.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева ожидает одобрения конгрессом.
Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Украине по возвращении с каникул в апреле. Однако ему может грозить бунт однопартийцев-республиканцев, недовольных поддержкой Киева. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
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