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Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС
Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС - РИА Новости, 12.04.2024
Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полетов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена, это был не разовый полет. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:16
2024-04-12T13:16
2024-04-12T13:16
космос - риа наука
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полетов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена, это был не разовый полет. "Действительно, взаимодействие, как я уже говорил, России и Белоруссии, в космической сфере, оно началось гораздо раньше. И целый ряд белорусских предприятий были вовлечены в технологические цепочки производства различных элементов космической техники. Это хорошо себя зарекомендовавшая практика. Сейчас еще и представители Белоруссии уже в отряде космонавтов. И эта практика будет расширяться. Это не был разовый полет", - сказал Песков. Он добавил, что вчера президенты говорили о том, что уже подготовленные белорусские космонавты, они будут продолжать свою работу в этом отряде и вносить свой вклад в общие дела в освоение космоса.
https://ria.ru/20240106/lukashenko-1919938516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, белоруссия, дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС
Песков: практику полетов белорусских космонавтов на МКС продолжат