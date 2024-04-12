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Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС - РИА Новости, 12.04.2024
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13:16 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/peskov-1939595898.html
Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС
Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС - РИА Новости, 12.04.2024
Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полетов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена, это был не разовый полет. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:16
2024-04-12T13:16
космос - риа наука
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полетов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена, это был не разовый полет. "Действительно, взаимодействие, как я уже говорил, России и Белоруссии, в космической сфере, оно началось гораздо раньше. И целый ряд белорусских предприятий были вовлечены в технологические цепочки производства различных элементов космической техники. Это хорошо себя зарекомендовавшая практика. Сейчас еще и представители Белоруссии уже в отряде космонавтов. И эта практика будет расширяться. Это не был разовый полет", - сказал Песков. Он добавил, что вчера президенты говорили о том, что уже подготовленные белорусские космонавты, они будут продолжать свою работу в этом отряде и вносить свой вклад в общие дела в освоение космоса.
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космос - риа наука, россия, белоруссия, дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС

Песков: практику полетов белорусских космонавтов на МКС продолжат

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полетов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена, это был не разовый полет.
"Действительно, взаимодействие, как я уже говорил, России и Белоруссии, в космической сфере, оно началось гораздо раньше. И целый ряд белорусских предприятий были вовлечены в технологические цепочки производства различных элементов космической техники. Это хорошо себя зарекомендовавшая практика. Сейчас еще и представители Белоруссии уже в отряде космонавтов. И эта практика будет расширяться. Это не был разовый полет", - сказал Песков.
Он добавил, что вчера президенты говорили о том, что уже подготовленные белорусские космонавты, они будут продолжать свою работу в этом отряде и вносить свой вклад в общие дела в освоение космоса.
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