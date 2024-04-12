https://ria.ru/20240412/peskov-1939595898.html

Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС

Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС - РИА Новости, 12.04.2024

Песков рассказал о практике полетов белорусских космонавтов на МКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полетов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена, это был не разовый полет. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:16

2024-04-12T13:16

2024-04-12T13:16

космос - риа наука

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полетов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена, это был не разовый полет. "Действительно, взаимодействие, как я уже говорил, России и Белоруссии, в космической сфере, оно началось гораздо раньше. И целый ряд белорусских предприятий были вовлечены в технологические цепочки производства различных элементов космической техники. Это хорошо себя зарекомендовавшая практика. Сейчас еще и представители Белоруссии уже в отряде космонавтов. И эта практика будет расширяться. Это не был разовый полет", - сказал Песков. Он добавил, что вчера президенты говорили о том, что уже подготовленные белорусские космонавты, они будут продолжать свою работу в этом отряде и вносить свой вклад в общие дела в освоение космоса.

https://ria.ru/20240106/lukashenko-1919938516.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, белоруссия, дмитрий песков