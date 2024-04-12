https://ria.ru/20240412/peskov-1939593699.html

Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков

Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2024

Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:11

2024-04-12T13:11

2024-04-12T15:14

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Это возможно только в форме диалога. Готовность к диалогу, готовность к переговорам была вчера подтверждена президентом", - сказал он журналистам. Песков отметил, что как правило, "переговоры все равно опираются на что-то". "Говорилось, что в том числе можно опираться и на тот документ (проект стамбульского соглашения - ред.), но естественно, с тех пор, за два года просто произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. В то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров", - сказал Песков. "Президент и ранее говорил о нашей готовности. Это было подтверждение нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли считать слова Путина официальным предложением Киеву о возобновлении переговоров один на один.Он подчеркнул, что любые поиски урегулирования политико-дипломатические "могут зиждиться только на переговорах", и Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам. Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Москва выступает за переговоры по мирному урегулированию, "но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью".

https://ria.ru/20240411/proekt-1939465838.html

https://ria.ru/20240412/dogovor-1939500795.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко