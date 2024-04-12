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Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 12.04.2024 (обновлено: 15:14 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/peskov-1939593699.html
Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков
Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2024
Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:11
2024-04-12T15:14
россия
белоруссия
москва
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Это возможно только в форме диалога. Готовность к диалогу, готовность к переговорам была вчера подтверждена президентом", - сказал он журналистам. Песков отметил, что как правило, "переговоры все равно опираются на что-то". "Говорилось, что в том числе можно опираться и на тот документ (проект стамбульского соглашения - ред.), но естественно, с тех пор, за два года просто произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. В то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров", - сказал Песков. "Президент и ранее говорил о нашей готовности. Это было подтверждение нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли считать слова Путина официальным предложением Киеву о возобновлении переговоров один на один.Он подчеркнул, что любые поиски урегулирования политико-дипломатические "могут зиждиться только на переговорах", и Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам. Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Москва выступает за переговоры по мирному урегулированию, "но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью".
https://ria.ru/20240411/proekt-1939465838.html
https://ria.ru/20240412/dogovor-1939500795.html
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине
Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков

Песков: Путин подтвердил готовность к диалогу по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Это возможно только в форме диалога. Готовность к диалогу, готовность к переговорам была вчера подтверждена президентом", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора
11 апреля, 21:50
Песков отметил, что как правило, "переговоры все равно опираются на что-то".
"Говорилось, что в том числе можно опираться и на тот документ (проект стамбульского соглашения - ред.), но естественно, с тех пор, за два года просто произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. В то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров", - сказал Песков.
"Президент и ранее говорил о нашей готовности. Это было подтверждение нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли считать слова Путина официальным предложением Киеву о возобновлении переговоров один на один.
Он подчеркнул, что любые поиски урегулирования политико-дипломатические "могут зиждиться только на переговорах", и Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам.
Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Москва выступает за переговоры по мирному урегулированию, "но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью".
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Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора
Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
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