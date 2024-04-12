https://ria.ru/20240412/peskov-1939588032.html

В Кремле не чувствуют готовности Украины к переговорам с Россией

В Кремле не чувствуют готовности Украины к переговорам с Россией - РИА Новости, 12.04.2024

В Кремле не чувствуют готовности Украины к переговорам с Россией

В Кремле сейчас не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:04

2024-04-12T13:04

2024-04-12T13:05

россия

дмитрий песков

украина

политика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Кремле сейчас не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не чувствуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле готовность другой стороны к переговорам.

https://radiosputnik.ru/20240411/tramp-1939461636.html

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россия, дмитрий песков, украина, политика