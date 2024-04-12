Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 12.04.2024 (обновлено: 13:23 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/peskov-1939587942.html
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России - РИА Новости, 12.04.2024
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России
Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:04
2024-04-12T13:23
россия
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Попытки вмешательства в наши дела не ослабевают", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240203/vmeshatelstvo-1925116617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_43aae0dbf5c63ce8e6ff4543fd0b0670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, дмитрий песков
Россия, В мире, Дмитрий Песков
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России

Песков: попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Попытки вмешательства в наши дела не ослабевают", - сказал Песков.
Сторонники партии Движение за справедливость с портретом Имрана Хана во время митинга с требованием досрочных выборов в Карачи - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Атомная бомба не защищает от вмешательства США
3 февраля, 08:00
 
РоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала