https://ria.ru/20240412/peskov-1939587942.html
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России - РИА Новости, 12.04.2024
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России
Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:04
2024-04-12T13:04
2024-04-12T13:23
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Попытки вмешательства в наши дела не ослабевают", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240203/vmeshatelstvo-1925116617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий песков
Россия, В мире, Дмитрий Песков
Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России
Песков: попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают