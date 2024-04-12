https://ria.ru/20240412/peskov-1939587942.html

Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России

Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России - РИА Новости, 12.04.2024

Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России

Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:04

2024-04-12T13:04

2024-04-12T13:23

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Попытки вмешательства в наши дела не ослабевают", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240203/vmeshatelstvo-1925116617.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, в мире, дмитрий песков