https://ria.ru/20240412/pervogo-1939660190.html

Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами

Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами - РИА Новости, 12.04.2024

Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами

ми

2024-04-12T16:35

2024-04-12T16:35

2024-04-12T16:38

владимир путин

политика

россия

александр лукашенко

белоруссия

олег новицкий

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили встречу с космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской и вновь вернулись к двусторонним переговорам, сообщает Telegram-канал "Пул первого".Ранее Путин и Лукашенко в Кремле встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС - космонавтами из России и Белоруссии Новицким и Василевской."Встреча с космонавтами завершена. И президенты снова общаются в кабинете Путина", - говорится в сообщении.

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, политика, россия, александр лукашенко, белоруссия, олег новицкий