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Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами - РИА Новости, 12.04.2024
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами
ми
2024-04-12T16:35
2024-04-12T16:35
2024-04-12T16:38
владимир путин
политика
россия
александр лукашенко
белоруссия
олег новицкий
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили встречу с космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской и вновь вернулись к двусторонним переговорам, сообщает Telegram-канал "Пул первого".Ранее Путин и Лукашенко в Кремле встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС - космонавтами из России и Белоруссии Новицким и Василевской."Встреча с космонавтами завершена. И президенты снова общаются в кабинете Путина", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, александр лукашенко, белоруссия, олег новицкий
Владимир Путин, Политика, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Олег Новицкий
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами
Пул Первого: Путин и Лукашенко пообщались с космонавтами и продолжили переговоры
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