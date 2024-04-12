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Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами - РИА Новости, 12.04.2024
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16:35 12.04.2024 (обновлено: 16:38 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/pervogo-1939660190.html
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами - РИА Новости, 12.04.2024
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами
ми
2024-04-12T16:35
2024-04-12T16:38
владимир путин
политика
россия
александр лукашенко
белоруссия
олег новицкий
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили встречу с космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской и вновь вернулись к двусторонним переговорам, сообщает Telegram-канал "Пул первого".Ранее Путин и Лукашенко в Кремле встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС - космонавтами из России и Белоруссии Новицким и Василевской."Встреча с космонавтами завершена. И президенты снова общаются в кабинете Путина", - говорится в сообщении.
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владимир путин, политика, россия, александр лукашенко, белоруссия, олег новицкий
Владимир Путин, Политика, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Олег Новицкий
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами

Пул Первого: Путин и Лукашенко пообщались с космонавтами и продолжили переговоры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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ми
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили встречу с космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской и вновь вернулись к двусторонним переговорам, сообщает Telegram-канал "Пул первого".
Ранее Путин и Лукашенко в Кремле встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС - космонавтами из России и Белоруссии Новицким и Василевской.
"Встреча с космонавтами завершена. И президенты снова общаются в кабинете Путина", - говорится в сообщении.
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияОлег Новицкий
 
 
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