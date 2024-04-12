https://ria.ru/20240412/perov-1939572416.html

Сергей Перов избран председателем правления фонда "Сколково"

Сергей Перов избран председателем правления фонда "Сколково" - РИА Новости, 12.04.2024

Сергей Перов избран председателем правления фонда "Сколково"

Совет директоров избрал Сергея Перова председателем правления фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) с 27 апреля текущего года, сообщает пресс-служба инновационного... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:30

2024-04-12T12:30

2024-04-12T12:44

сергей перов

россия

москва

фонд "сколково"

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Совет директоров избрал Сергея Перова председателем правления фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) с 27 апреля текущего года, сообщает пресс-служба инновационного центра. До этого Перов работал в должности первого заместителя руководителя департамента культуры города Москвы. Игорь Дроздов, возглавлявший правление с 2016 года, присоединится к команде ВЭБ.РФ в качестве заместителя председателя госкорпорации. Он будет курировать блок инновационных институтов развития и работать над усилением их координации и бесшовного взаимодействия. Также Дроздов займет должность заместителя председателя Совета директоров фонда "Сколково". Глава ВЭБ.РФ, председатель Совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов, отметил высокую эффективность работы "Сколково" в рамках группы ВЭБ.РФ. "ВЭБ.РФ во взаимодействии с Москвой обсуждал развитие проекта "Сколково", в котором есть инновационное содержание и есть задачи градостроительного развития этой территории. Уверен, что обновленная конфигурация нашего партнерства позволит активнее двигаться по повестке технологического суверенитета, добиваясь тех целей, которые прозвучали в послании президента Российской Федерации. Игорь Дроздов займется инновационной повесткой уже внутри управленческой команды ВЭБ.РФ, координируя ее в рамках Группы развития. Сергей Перов, как руководитель фонда "Сколково", обеспечит синхронизацию наших общих усилий с Москвой", - цитирует пресс-служба Шувалова. Интеграция правительства Москвы в управление ИЦ "Сколково" позволит развивать территорию центра и инфраструктуру по московским стандартам качества городской среды, говорится в сообщении. "Сколково" - важный элемент инновационной инфраструктуры России и одновременно – перспективный центр высокотехнологичной промышленности столичной агломерации. Взаимодействие Группы ВЭБ.РФ с Москвой создаст условия для дальнейшего развития проекта и обеспечит ему дополнительные инвестиции. Такое сбалансированное партнерство позволяет нам играть значимую роль в достижении технологического суверенитета страны", - отметил Перов.

https://ria.ru/20240312/skolkovo-1932533503.html

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Алёна Пава

сергей перов, россия, москва, фонд "сколково", вэб.рф (вэб)