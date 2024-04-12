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Сергей Перов избран председателем правления фонда "Сколково" - РИА Новости, 12.04.2024
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12:30 12.04.2024 (обновлено: 12:44 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/perov-1939572416.html
Сергей Перов избран председателем правления фонда "Сколково"
Сергей Перов избран председателем правления фонда "Сколково" - РИА Новости, 12.04.2024
Сергей Перов избран председателем правления фонда "Сколково"
Совет директоров избрал Сергея Перова председателем правления фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) с 27 апреля текущего года, сообщает пресс-служба инновационного... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:30
2024-04-12T12:44
сергей перов
россия
москва
фонд "сколково"
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Совет директоров избрал Сергея Перова председателем правления фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) с 27 апреля текущего года, сообщает пресс-служба инновационного центра. До этого Перов работал в должности первого заместителя руководителя департамента культуры города Москвы. Игорь Дроздов, возглавлявший правление с 2016 года, присоединится к команде ВЭБ.РФ в качестве заместителя председателя госкорпорации. Он будет курировать блок инновационных институтов развития и работать над усилением их координации и бесшовного взаимодействия. Также Дроздов займет должность заместителя председателя Совета директоров фонда "Сколково". Глава ВЭБ.РФ, председатель Совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов, отметил высокую эффективность работы "Сколково" в рамках группы ВЭБ.РФ. "ВЭБ.РФ во взаимодействии с Москвой обсуждал развитие проекта "Сколково", в котором есть инновационное содержание и есть задачи градостроительного развития этой территории. Уверен, что обновленная конфигурация нашего партнерства позволит активнее двигаться по повестке технологического суверенитета, добиваясь тех целей, которые прозвучали в послании президента Российской Федерации. Игорь Дроздов займется инновационной повесткой уже внутри управленческой команды ВЭБ.РФ, координируя ее в рамках Группы развития. Сергей Перов, как руководитель фонда "Сколково", обеспечит синхронизацию наших общих усилий с Москвой", - цитирует пресс-служба Шувалова. Интеграция правительства Москвы в управление ИЦ "Сколково" позволит развивать территорию центра и инфраструктуру по московским стандартам качества городской среды, говорится в сообщении. "Сколково" - важный элемент инновационной инфраструктуры России и одновременно – перспективный центр высокотехнологичной промышленности столичной агломерации. Взаимодействие Группы ВЭБ.РФ с Москвой создаст условия для дальнейшего развития проекта и обеспечит ему дополнительные инвестиции. Такое сбалансированное партнерство позволяет нам играть значимую роль в достижении технологического суверенитета страны", - отметил Перов.
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сергей перов, россия, москва, фонд "сколково", вэб.рф (вэб)
Сергей Перов, Россия, Москва, Фонд "Сколково", ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Сергей Перов избран председателем правления фонда "Сколково"

© РИА Новости / Максим Блинов Сергей Перов
 Сергей Перов - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Совет директоров избрал Сергея Перова председателем правления фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) с 27 апреля текущего года, сообщает пресс-служба инновационного центра.
До этого Перов работал в должности первого заместителя руководителя департамента культуры города Москвы.
Игорь Дроздов, возглавлявший правление с 2016 года, присоединится к команде ВЭБ.РФ в качестве заместителя председателя госкорпорации. Он будет курировать блок инновационных институтов развития и работать над усилением их координации и бесшовного взаимодействия. Также Дроздов займет должность заместителя председателя Совета директоров фонда "Сколково".
Глава ВЭБ.РФ, председатель Совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов, отметил высокую эффективность работы "Сколково" в рамках группы ВЭБ.РФ.
«
"ВЭБ.РФ во взаимодействии с Москвой обсуждал развитие проекта "Сколково", в котором есть инновационное содержание и есть задачи градостроительного развития этой территории. Уверен, что обновленная конфигурация нашего партнерства позволит активнее двигаться по повестке технологического суверенитета, добиваясь тех целей, которые прозвучали в послании президента Российской Федерации. Игорь Дроздов займется инновационной повесткой уже внутри управленческой команды ВЭБ.РФ, координируя ее в рамках Группы развития. Сергей Перов, как руководитель фонда "Сколково", обеспечит синхронизацию наших общих усилий с Москвой", - цитирует пресс-служба Шувалова.
Интеграция правительства Москвы в управление ИЦ "Сколково" позволит развивать территорию центра и инфраструктуру по московским стандартам качества городской среды, говорится в сообщении.
Сколково упростит получение статуса участника для малых техкомпаний - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Сколково" упростит получение статуса участника для малых техкомпаний
12 марта, 16:42
"Сколково" - важный элемент инновационной инфраструктуры России и одновременно – перспективный центр высокотехнологичной промышленности столичной агломерации. Взаимодействие Группы ВЭБ.РФ с Москвой создаст условия для дальнейшего развития проекта и обеспечит ему дополнительные инвестиции. Такое сбалансированное партнерство позволяет нам играть значимую роль в достижении технологического суверенитета страны", - отметил Перов.
 
Сергей ПеровРоссияМоскваФонд "Сколково"ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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