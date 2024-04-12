https://ria.ru/20240412/pentagon-1939569008.html

СМИ: Пентагон недоволен, что Израиль не предупредил об ударе по Дамаску

СМИ: Пентагон недоволен, что Израиль не предупредил об ударе по Дамаску - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ: Пентагон недоволен, что Израиль не предупредил об ударе по Дамаску

Руководство Пентагона было недовольно тем, что Израиль не уведомил США заранее о планируемом ударе по иранским объектам в Сирии, поскольку последовавшая... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:25

2024-04-12T12:25

2024-04-12T12:25

в мире

израиль

сирия

ллойд остин

министерство обороны сша

корпус стражей исламской революции

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Руководство Пентагона было недовольно тем, что Израиль не уведомил США заранее о планируемом ударе по иранским объектам в Сирии, поскольку последовавшая эскалация увеличивает риски для американских военных на Ближнем Востоке, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. "Высокопоставленные чиновники Пентагона были разочарованы тем, что Израиль не уведомил США о нанесении удара по иранским объектам в Сирии", - пишет издание. По словам неназванных чиновников, глава Пентагона Ллойд Остин и ряд других высокопоставленных представителей ведомства считают, что Израиль должен был проинформировать их заранее "из-за последствий удара для американских войск и интересов в регионе". Как отмечает издание, полученная заранее информация позволила бы Пентагону усилить защиту американского персонала и расположить силы, в том числе корабли с системами ПРО на борту, таким образом, чтобы помочь защитить как Израиль, так и американские войска от потенциального ответа Ирана. По словам одного из источников, Остин напрямую выразил свое недовольство израильскому коллеге Йоаву Галанту во время телефонного разговора, состоявшегося 3 апреля. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240412/axios-1939483365.html

https://ria.ru/20240412/tn-1939498055.html

https://ria.ru/20240412/izrail-1939490437.html

израиль

сирия

иран

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в мире, израиль, сирия, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году