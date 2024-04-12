https://ria.ru/20240412/passazhir-1939711424.html

Стали известны подробности о пассажире, подравшемся со стюардом в Сочи

Стали известны подробности о пассажире, подравшемся со стюардом в Сочи - РИА Новости, 12.04.2024

Стали известны подробности о пассажире, подравшемся со стюардом в Сочи

Пассажир, подравшийся со стюардом авиакомпании "Уральские авиалинии" в Сочи, был пьян, пытался пробраться в кабину пилотов, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:40

2024-04-12T20:40

2024-04-12T20:42

сочи

уральские авиалинии

домодедово (аэропорт)

южная транспортная прокуратура

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Пассажир, подравшийся со стюардом авиакомпании "Уральские авиалинии" в Сочи, был пьян, пытался пробраться в кабину пилотов, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Ранее в сети разошлось видео, снятое очевидцами, на котором пожилой пассажир просит бортпроводника дать ему воды и будто пытается его укусить. На что стюард сначала успокаивает мужчину, а потом кидает в него бутылкой с водой. Словесная перепалка резко перерастает в потасовку. По уточнениям местных СМИ, до драки в самолете произошел сбой бортового компьютера и отключился кондиционер. В салоне стало жарко, а возле двери лайнера скопилась толпа людей, желающих подышать воздухом – среди них как раз и был участник инцидента. "На данный момент известно, что пассажир с признаками алкогольного опьянения вел себя неадекватно, грубо нарушал требования авиационной безопасности: самовольно занимал служебные места бортпроводников и пытался прорваться в кабину пилотов", – сказала агентству пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова. Она отметила, что при этом пассажир жаловался на здоровье, ему вызвали "скорую", медики оказали ему необходимую помощь – "дали таблетку". "На борт также был вызван наряд полиции, однако он оперативно не явился. Чтобы не увеличивать время задержки, командир воздушного судна принял решение о выполнении рейса, не дожидаясь, пока явится полиция. Пассажир был передан правоохранительным органам по прибытии в аэропорту Домодедово", – добавила собеседница. В пресс-службе подчеркнули, что сейчас проводится служебное расследование. "Для того, чтобы оно было максимально объективным, в нашем распоряжении на текущий момент имеются свидетельские показания пассажиров и объяснительные членов экипажа", – подытожила Гасникова. Уральская, а также Южная транспортная прокуратура начали свои проверки после инцидента.

https://ria.ru/20230925/draka-1898586888.html

https://ria.ru/20240324/samolet-1935492717.html

https://ria.ru/20240103/delo-1919613058.html

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сочи, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), южная транспортная прокуратура