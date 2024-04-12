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Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске - РИА Новости, 12.04.2024
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19:29 12.04.2024 (обновлено: 19:34 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/pasler-1939700473.html
Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске
Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске - РИА Новости, 12.04.2024
Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске
Вода в Орске стабильно снижается, это уже десятки сантиметров, снижение продолжится, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:29
2024-04-12T19:34
прорыв дамбы в орске
орск
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вода в Орске стабильно снижается, это уже десятки сантиметров, снижение продолжится, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске. Мы об этом информируем всех по снижению. Существенно, это уже десятки сантиметров", - рассказал губернатор.Паслер также добавил, что снижение воды в Орске продолжится.
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прорыв дамбы в орске, орск, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, денис паслер
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Денис Паслер
Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске

Паслер заявил, что в Орске вода стабильно снижается — уже на десятки сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вода в Орске стабильно снижается, это уже десятки сантиметров, снижение продолжится, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«
"Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске. Мы об этом информируем всех по снижению. Существенно, это уже десятки сантиметров", - рассказал губернатор.
Паслер также добавил, что снижение воды в Орске продолжится.
Наводнение в ОрскеНаводнение в Орске
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Прорыв дамбы в ОрскеОрскНаводнения в России — 2024Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
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