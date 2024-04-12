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Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске
Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске - РИА Новости, 12.04.2024
Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске
Вода в Орске стабильно снижается, это уже десятки сантиметров, снижение продолжится, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:29
2024-04-12T19:29
2024-04-12T19:34
прорыв дамбы в орске
орск
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вода в Орске стабильно снижается, это уже десятки сантиметров, снижение продолжится, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске. Мы об этом информируем всех по снижению. Существенно, это уже десятки сантиметров", - рассказал губернатор.Паслер также добавил, что снижение воды в Орске продолжится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, орск, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, денис паслер
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Денис Паслер
Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске
Паслер заявил, что в Орске вода стабильно снижается — уже на десятки сантиметров