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Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске

Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске - РИА Новости, 12.04.2024

Оренбургский губернатор сообщил о стабильном снижении воды в Орске

Вода в Орске стабильно снижается, это уже десятки сантиметров, снижение продолжится, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:29

2024-04-12T19:29

2024-04-12T19:34

прорыв дамбы в орске

орск

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вода в Орске стабильно снижается, это уже десятки сантиметров, снижение продолжится, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске. Мы об этом информируем всех по снижению. Существенно, это уже десятки сантиметров", - рассказал губернатор.Паслер также добавил, что снижение воды в Орске продолжится.

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

прорыв дамбы в орске, орск, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, денис паслер