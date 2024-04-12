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Российско-африканские отношения обсудили на круглом столе "России сегодня" - РИА Новости, 12.04.2024
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18:31 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/otnosheniya-1939689571.html
Российско-африканские отношения обсудили на круглом столе "России сегодня"
Российско-африканские отношения обсудили на круглом столе "России сегодня" - РИА Новости, 12.04.2024
Российско-африканские отношения обсудили на круглом столе "России сегодня"
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Йоханнесбург – Каир – Аддис-Абеба – Элдорет на тему:... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:31
2024-04-12T18:31
россия
африка
санкт-петербургский государственный университет
институт стран азии и африки
эфиопия
миа "россия сегодня"
москва
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Йоханнесбург – Каир – Аддис-Абеба – Элдорет на тему: "Россия – Африканский союз: актуальные вопросы взаимодействия". Встреча экспертов стала продолжением цикла мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Среди участников дискуссии – генеральный директор Института политических исследований Бейене Петрос (Эфиопия), главный редактор издания African Times Махаша Рампеди (ЮАР), директор по сотрудничеству университета Элдорета Фрэнк Мазесе (Кения), эксперт в области региональной безопасности исследовательского центра Аль-Хабтур Мостафа Ахмед (Египет), руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин, старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Валенс Манирагена, преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мэри Авдалян.Руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин, открывая мероприятие, отметил: "Советский Союз поддерживал страны Африки в борьбе за независимость. А сейчас мы чувствуем поддержку уже африканских стран: они поддерживают Россию, и мы, действительно, это очень ценим. Мы сознаем, что цели у нас, в общем, одинаковые – освобождение мира от любых форм неоколониализма и строительство многополярного мира, мира равенства".Эксперт египетского исследовательского центра Аль-Хабтур Мостафа Ахмед рассказал о значимости двусторонних отношений России и Египта. В частности, специалист указал на то, что в регионе "Россия играет очень большую роль, оказывая поддержку странам Западной Африки в их борьбе против терроризма". Кроме того, исследователь обратил внимание и на то, что отношения России и Египта имеют давнюю историю взаимодействия по самым разным направлениям, в том числе, и в военной сфере: "Советский Союз внес большой вклад в переоснащение египетской армии".Эксперт по российско-африканским отношениям Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мэри Авдалян подчеркнула, что "Россия и страны Африки последовательно выступают за формирование нового миропорядка, в основе которого будут находиться принципы многополярности и равенства всех независимых государств". По мнению исследователя, для успехов в этой области у России и стран региона достаточно общих точек соприкосновения, в числе которых приверженность традиционным ценностям, уважение к старшим поколениям, семейным связям и традициям.Главный редактор издания African Times Махаша Рампеди рассказал, что во многих африканских странах появляются молодые лидеры, готовые бороться с неоколониализмом и создавать различные союзы и альянсы для противостояния бывшим метрополиям. Эксперт подчеркнул, что африканские страны "рассматривают Россию и Китай как проводников справедливости в мировых делах, которые руководствуются принципами взаимоуважения и стремятся бороться с империализмом в мире"."Моя мысль заключается в том, что связи между Россией и Африкой достигли такого уровня в своем развитии, что Запад никогда не восстановит свои позиции на этом континенте, потому что африканские страны видят, кто их настоящий друг", - заключил эксперт.Старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Валенс Манирагена подчеркнул необходимость продвижения африканских языков и культуры в России, в том числе через создание специализированных площадок в российских городах: "Если будут не только Дома русской культуры в Аддис-Абебе, Бамако, Найроби, в Южной Африке… Но если появится постоянно действующий Дом культуры Африки в Москве, люди действительно смогут прийти и познакомиться с африканской культурой".Генеральный директор Института политических исследований Эфиопии Бейене Петрос, комментируя российско-эфиопское сотрудничество, отметил богатый и многообразный исторический опыт взаимодействия двух стран, позволяющий им поддерживать и развивать экономические и научно-образовательные связи, несмотря на политические изменения в мире: "Сейчас российские компании инвестируют в проекты по сотрудничеству с Эфиопией в самых разных областях. Многие эфиопские учреждения заключили соглашения с российскими организациями для развития сотрудничества, подготовки кадров и проведения совместных исследований. И Институт политических исследований, который сегодня активно взаимодействует с Россией, не является исключением".Директор по сотрудничеству Университета Элдорет Фрэнк Мазесе отметил большую роль российско-кенийского сотрудничества в области энергетики: "Сейчас Кения стремится к диверсификации своей энергетической сферы, поэтому взаимодействие с Россией в сфере атомной энергетики – это как раз хороший способ поддержать нашу экономику".
https://ria.ru/20240219/meropriyatiya-1928308561.html
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россия, африка, санкт-петербургский государственный университет, институт стран азии и африки, эфиопия, миа "россия сегодня", москва
Россия, Африка, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт стран Азии и Африки, Эфиопия, МИА "Россия сегодня", Москва

Российско-африканские отношения обсудили на круглом столе "России сегодня"

© РИА Новости / Павел БедняковВидеомост "Россия – Африканский союз: актуальные вопросы взаимодействия" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Видеомост Россия – Африканский союз: актуальные вопросы взаимодействия в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Йоханнесбург – Каир – Аддис-Абеба – Элдорет на тему: "Россия – Африканский союз: актуальные вопросы взаимодействия". Встреча экспертов стала продолжением цикла мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
Среди участников дискуссии – генеральный директор Института политических исследований Бейене Петрос (Эфиопия), главный редактор издания African Times Махаша Рампеди (ЮАР), директор по сотрудничеству университета Элдорета Фрэнк Мазесе (Кения), эксперт в области региональной безопасности исследовательского центра Аль-Хабтур Мостафа Ахмед (Египет), руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин, старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Валенс Манирагена, преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мэри Авдалян.
© РИА Новости / Павел БедняковРуководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин
Руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин
Руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин, открывая мероприятие, отметил: "Советский Союз поддерживал страны Африки в борьбе за независимость. А сейчас мы чувствуем поддержку уже африканских стран: они поддерживают Россию, и мы, действительно, это очень ценим. Мы сознаем, что цели у нас, в общем, одинаковые – освобождение мира от любых форм неоколониализма и строительство многополярного мира, мира равенства".
Эксперт египетского исследовательского центра Аль-Хабтур Мостафа Ахмед рассказал о значимости двусторонних отношений России и Египта. В частности, специалист указал на то, что в регионе "Россия играет очень большую роль, оказывая поддержку странам Западной Африки в их борьбе против терроризма". Кроме того, исследователь обратил внимание и на то, что отношения России и Египта имеют давнюю историю взаимодействия по самым разным направлениям, в том числе, и в военной сфере: "Советский Союз внес большой вклад в переоснащение египетской армии".
© РИА Новости / Павел БедняковЭксперт по российско-африканским отношениям Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мэри Авдалян
Эксперт по российско-африканским отношениям Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мэри Авдалян - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Эксперт по российско-африканским отношениям Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мэри Авдалян
Эксперт по российско-африканским отношениям Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мэри Авдалян подчеркнула, что "Россия и страны Африки последовательно выступают за формирование нового миропорядка, в основе которого будут находиться принципы многополярности и равенства всех независимых государств". По мнению исследователя, для успехов в этой области у России и стран региона достаточно общих точек соприкосновения, в числе которых приверженность традиционным ценностям, уважение к старшим поколениям, семейным связям и традициям.
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"Россия сегодня" запустила цикл международных экспертных мероприятий
19 февраля, 18:31
Главный редактор издания African Times Махаша Рампеди рассказал, что во многих африканских странах появляются молодые лидеры, готовые бороться с неоколониализмом и создавать различные союзы и альянсы для противостояния бывшим метрополиям. Эксперт подчеркнул, что африканские страны "рассматривают Россию и Китай как проводников справедливости в мировых делах, которые руководствуются принципами взаимоуважения и стремятся бороться с империализмом в мире".
«
"Моя мысль заключается в том, что связи между Россией и Африкой достигли такого уровня в своем развитии, что Запад никогда не восстановит свои позиции на этом континенте, потому что африканские страны видят, кто их настоящий друг", - заключил эксперт.
© РИА Новости / Павел БедняковСтарший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Валенс Манирагена
Старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Валенс Манирагена - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Валенс Манирагена
Старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Валенс Манирагена подчеркнул необходимость продвижения африканских языков и культуры в России, в том числе через создание специализированных площадок в российских городах: "Если будут не только Дома русской культуры в Аддис-Абебе, Бамако, Найроби, в Южной Африке… Но если появится постоянно действующий Дом культуры Африки в Москве, люди действительно смогут прийти и познакомиться с африканской культурой".
Генеральный директор Института политических исследований Эфиопии Бейене Петрос, комментируя российско-эфиопское сотрудничество, отметил богатый и многообразный исторический опыт взаимодействия двух стран, позволяющий им поддерживать и развивать экономические и научно-образовательные связи, несмотря на политические изменения в мире: "Сейчас российские компании инвестируют в проекты по сотрудничеству с Эфиопией в самых разных областях. Многие эфиопские учреждения заключили соглашения с российскими организациями для развития сотрудничества, подготовки кадров и проведения совместных исследований. И Институт политических исследований, который сегодня активно взаимодействует с Россией, не является исключением".
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Директор по сотрудничеству Университета Элдорет Фрэнк Мазесе отметил большую роль российско-кенийского сотрудничества в области энергетики: "Сейчас Кения стремится к диверсификации своей энергетической сферы, поэтому взаимодействие с Россией в сфере атомной энергетики – это как раз хороший способ поддержать нашу экономику".
 
РоссияАфрикаСанкт-Петербургский государственный университетИнститут стран Азии и АфрикиЭфиопияМИА "Россия сегодня"Москва
 
 
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