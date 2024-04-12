https://ria.ru/20240412/orsk-1939535545.html

В оренбургской полиции рассказали, как спасали жителей во время паводка

В оренбургской полиции рассказали, как спасали жителей во время паводка - РИА Новости, 12.04.2024

В оренбургской полиции рассказали, как спасали жителей во время паводка

Правоохранители Оренбургской области совместно со спасателями эвакуировали жителей частично затопленного Орска в экстремальных ситуациях: выносили людей из... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:15

2024-04-12T10:15

2024-04-12T10:15

происшествия

орск

оренбургская область

россия

прорыв дамбы в орске

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области совместно со спасателями эвакуировали жителей частично затопленного Орска в экстремальных ситуациях: выносили людей из окон, несли пенсионеров на спинах, подбирали продрогших домашних животных. Сотруднику областной Госавтоинспекции Ивану Кожевину пришлось эвакуировать мужчину из окна затопленного многоквартирного дома в частично затопленном Орске из-за того, что подъезд был заблокирован водой, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области. "Сотрудники Госавтоинспекции Гайского городского округа оказывают помощь по эвакуации населения жителям города Орска. Во время проведений мероприятий по эвакуации старший инспектор ДПС Иван Кожевин оказал помощь местному жителю, который находился в этот момент в квартире одного из затопленных домов", - говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Выяснилось, что подходы к жилому дому были заблокированы из-за высокого уровня воды, единственный путь к спасению мужчины лежал через окно, которое располагалось чуть выше водной линии. Сотрудник полиции вынес на спине орчанина из дома к лодке, эвакуация прошла успешно, рассказали в областной полиции. Ведомство в своем Telegram-канале рассказало и о других случаях эвакуации населения в Орске при помощи полицейских. Так, правоохранители Ерлан Норманов и Ризван Байгалимов помогли пенсионеру выбраться из воды и забраться на катер, после чего орчанин был доставлен в более безопасное место. Также сотрудники не оставили в беде и животных: спасли дворовую собаку и подобрали кошку. В другой ситуации, в том же Орске, старший специалист по работе с личным составом отделения МВД России по Гайскому городскому округу капитан полиции Азат Курмангалеев помог одной из местных жительниц города, которая не могла самостоятельно выбраться из дома, окруженного водой. "Полицейский спустил 80-летнюю бабушку с лестницы дома, он на спине донес женщину до лодки и доставил в пункт временного размещения", - сообщили в полиции области. Орск затопило 5 апреля после прорыва дамбы. Несколько дней шла массовая эвакуация жителей. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. По последним данным мэрии, в Орске вода отступает, в некоторые дома начали возвращаться люди, коммунальные службы начали уборку.

https://ria.ru/20240408/sobaka-1938705091.html

https://ria.ru/20240405/orsk-1938157839.html

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939504542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орск, оренбургская область, россия, прорыв дамбы в орске