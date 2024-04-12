https://ria.ru/20240412/orenburzhe-1939600317.html

Грунтовые воды начали подмывать насыпь дамбы в поселке в Оренбуржье

Грунтовые воды начали подмывать насыпь дамбы в поселке в Оренбуржье - РИА Новости, 12.04.2024

Грунтовые воды начали подмывать насыпь дамбы в поселке в Оренбуржье

Есть угроза прорыва насыпной дамбы в поселке в Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе, там уже начали просачиваться грунтовые воды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:27

2024-04-12T13:27

2024-04-12T13:30

наводнения в россии — 2024

происшествия

оренбургский район

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588888_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_c1c04a77b1eb59801674a99a43adf1b8.jpg

ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Есть угроза прорыва насыпной дамбы в поселке в Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе, там уже начали просачиваться грунтовые воды, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Речь идет о поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе. Это насыпная дамба. Она испытывает огромную нагрузку. И есть угроза прорыва. Местные власти ведут отсыпку грунтом и пытаются укрепить насыпь... (Это) вал земляной, который закрывает от воды восточную и северную части поселка", - сообщили в пресс-службе.Как сообщает пресс-служба, уже "начали просачиваться грунтовые воды, подмывать насыпь".

оренбургский район

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургский район, оренбургская область, прорыв дамбы в орске