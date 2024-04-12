https://ria.ru/20240412/orenburg-1939717479.html

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 62 сантиметров, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:21

2024-04-12T21:21

2024-04-12T21:55

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 62 сантиметров, сообщило правительство региона."Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласно прогнозам, в субботу уровень воды продолжит повышаться, из-за чего может затопить порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах Оренбургской области. В правительстве также сообщили, что из подтопленных территорий эвакуировали уже более 13 тысяч жителей, включая 3567 детей и 192 человек с ограниченными возможностями здоровья.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939593256.html

https://ria.ru/20240412/pavodok-1939696406.html

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, оренбургская область