Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров
Власти: уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 11 метров 62 сантиметра
ОРЕНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 62 сантиметров, сообщило правительство региона.
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"Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Согласно прогнозам, в субботу уровень воды продолжит повышаться, из-за чего может затопить порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах Оренбургской области.
В правительстве также сообщили, что из подтопленных территорий эвакуировали уже более 13 тысяч жителей, включая 3567 детей и 192 человек с ограниченными возможностями здоровья.
Рекордный паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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