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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
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21:21 12.04.2024 (обновлено: 21:55 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939717479.html
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 62 сантиметров, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:21
2024-04-12T21:55
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 62 сантиметров, сообщило правительство региона.&quot;Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласно прогнозам, в субботу уровень воды продолжит повышаться, из-за чего может затопить порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах Оренбургской области. В правительстве также сообщили, что из подтопленных территорий эвакуировали уже более 13 тысяч жителей, включая 3567 детей и 192 человек с ограниченными возможностями здоровья.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939593256.html
https://ria.ru/20240412/pavodok-1939696406.html
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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, оренбургская область
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 1162 сантиметров

Власти: уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 11 метров 62 сантиметра

© РИА Новости / Владимир АстапковичПодтопление на одной из улиц в Оренбурге
Подтопление на одной из улиц в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Подтопление на одной из улиц в Оренбурге
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 62 сантиметров, сообщило правительство региона.
«

"Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге
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Согласно прогнозам, в субботу уровень воды продолжит повышаться, из-за чего может затопить порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах Оренбургской области.
В правительстве также сообщили, что из подтопленных территорий эвакуировали уже более 13 тысяч жителей, включая 3567 детей и 192 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
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В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
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ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024Оренбургская область
 
 
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