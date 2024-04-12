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В Оренбурге снизили давление в сети водоснабжения южной части города

В Оренбурге снизили давление в сети водоснабжения южной части города - РИА Новости, 12.04.2024

В Оренбурге снизили давление в сети водоснабжения южной части города

В связи с подтоплением энергооборудования водозабора в Оренбурге снижено давление в сети водоснабжения в южной части города, сообщают местные власти в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:19

2024-04-12T14:19

2024-04-12T14:19

жкх

прорыв дамбы в орске

оренбург

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В связи с подтоплением энергооборудования водозабора в Оренбурге снижено давление в сети водоснабжения в южной части города, сообщают местные власти в телеграм-канале. "Росводоканал Оренбург информирует о том, что в связи с подтоплением энергооборудования водозабора Газпромэнерго снижено давление в сети водоснабжения в южной части города. Специалисты прилагают усилия по восстановлению энергоснабжения", - сообщается в Telegram-канале администрации города.

оренбург

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жкх, прорыв дамбы в орске, оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024