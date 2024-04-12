https://ria.ru/20240412/orenburg-1939497607.html

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил 11 метров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил 11 метров - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил 11 метров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь повысился до 1120 сантиметров, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:35

2024-04-12T06:35

2024-04-12T07:46

оренбург

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

гидрометцентр

происшествия

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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь повысился до 1120 сантиметров, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов."Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 сантиметров", — сказал он журналистам.Он отметил, также что не стоит доверять слухам и опроверг информацию о заторе русла реки Урал в районе автомобильного моста."В настоящий момент никаких заторов на реке Урал в районе города Оренбурга нет. Уровень реки Сакмары держится стабильно, подпора также никакого нет. Наблюдаем в настоящий момент фактически стабилизацию, с каждым часом прирост уровня реки Урал уменьшается", - добавил Кудинов.За ночь в Оренбурге затопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом, эвакуированы 99 жителей, добавил Кудинов. Пик паводка, по его словам, придется на пятницу, после чего он пойдет на спад.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html

https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939432952.html

https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html

оренбург

оренбургская область

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оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, гидрометцентр, происшествия