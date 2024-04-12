Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил 11 метров
Заммэра Кудинов: уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1120 сантиметров
Затопленная улица в Оренбурге. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь повысился до 1120 сантиметров, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.
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"Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 сантиметров", — сказал он журналистам.
Он отметил, также что не стоит доверять слухам и опроверг информацию о заторе русла реки Урал в районе автомобильного моста.
"В настоящий момент никаких заторов на реке Урал в районе города Оренбурга нет. Уровень реки Сакмары держится стабильно, подпора также никакого нет. Наблюдаем в настоящий момент фактически стабилизацию, с каждым часом прирост уровня реки Урал уменьшается", - добавил Кудинов.
За ночь в Оренбурге затопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом, эвакуированы 99 жителей, добавил Кудинов. Пик паводка, по его словам, придется на пятницу, после чего он пойдет на спад.
За ночь в Оренбурге затопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом, эвакуированы 99 жителей, добавил Кудинов. Пик паводка, по его словам, придется на пятницу, после чего он пойдет на спад.
Рекордный паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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