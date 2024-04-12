https://ria.ru/20240412/opasnost-1939675281.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:32
2024-04-12T17:32
2024-04-12T17:34
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240412/udary-1939663682.html
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белгород, мэрия, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Мэрия, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность