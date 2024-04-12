https://ria.ru/20240412/obstrel-1939712335.html
При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ
При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.04.2024
При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в пятницу вечером было зафиксировано порядка 40 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:49
2024-04-12T20:49
2024-04-12T20:50
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_0:302:3069:2028_1920x0_80_0_0_157d452b53fd122b268790ff81f7bc8a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в пятницу вечером было зафиксировано порядка 40 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших не поступало."После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было зафиксировано около 40 пусков с территории Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Ранее израильские СМИ сообщили, что ряд северных населенных пунктов подвергся ракетной атаке со стороны Ливана. Это произошло на фоне ожидаемого ответа из Тегерана на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибло несколько офицеров элитных подразделений вооруженных сил Ирана.
израиль
ливан
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_54923fb7272a8b788359701da707aa0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран
При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: в результате ракетного обстрела из Ливана пострадавших не зафиксировали