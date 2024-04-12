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При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.04.2024
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20:49 12.04.2024 (обновлено: 20:50 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/obstrel-1939712335.html
При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ
При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.04.2024
При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в пятницу вечером было зафиксировано порядка 40 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:49
2024-04-12T20:50
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ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в пятницу вечером было зафиксировано порядка 40 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших не поступало."После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было зафиксировано около 40 пусков с территории Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Ранее израильские СМИ сообщили, что ряд северных населенных пунктов подвергся ракетной атаке со стороны Ливана. Это произошло на фоне ожидаемого ответа из Тегерана на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибло несколько офицеров элитных подразделений вооруженных сил Ирана.
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран
При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: в результате ракетного обстрела из Ливана пострадавших не зафиксировали

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол"
Ракета израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракета израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в пятницу вечером было зафиксировано порядка 40 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших не поступало.
"После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было зафиксировано около 40 пусков с территории Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Ранее израильские СМИ сообщили, что ряд северных населенных пунктов подвергся ракетной атаке со стороны Ливана. Это произошло на фоне ожидаемого ответа из Тегерана на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибло несколько офицеров элитных подразделений вооруженных сил Ирана.
 
В миреИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИран
 
 
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