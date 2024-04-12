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При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ

При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.04.2024

При ракетном обстреле из Ливана никто не пострадал, заявил ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в пятницу вечером было зафиксировано порядка 40 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:49

2024-04-12T20:49

2024-04-12T20:50

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в пятницу вечером было зафиксировано порядка 40 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших не поступало."После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было зафиксировано около 40 пусков с территории Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Ранее израильские СМИ сообщили, что ряд северных населенных пунктов подвергся ракетной атаке со стороны Ливана. Это произошло на фоне ожидаемого ответа из Тегерана на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибло несколько офицеров элитных подразделений вооруженных сил Ирана.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран