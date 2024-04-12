https://ria.ru/20240412/obstrel-1939540598.html
При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 12.04.2024
При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела украинской армией села Раздольное в Херсонской области, сообщил журналистам в пятницу источник,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:40
2024-04-12T10:40
2024-04-12T10:40
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 12 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела украинской армией села Раздольное в Херсонской области, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела населенного пункта Раздольное один мирный житель погиб и четверо получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 "прилетов", - сообщил источник. Всего были обстреляны девять населенных пунктов: Новая Маячка, Алешки, Раздольное, Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Новая Каховка. Разрушения инфраструктуры и иные жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916284895.html
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле села Раздольное в Херсонской области со стороны ВСУ погиб человек