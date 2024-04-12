https://ria.ru/20240412/obstrel-1939540598.html

При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 12.04.2024

При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель

Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела украинской армией села Раздольное в Херсонской области, сообщил журналистам в пятницу источник,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:40

2024-04-12T10:40

2024-04-12T10:40

херсонская область

каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 12 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела украинской армией села Раздольное в Херсонской области, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела населенного пункта Раздольное один мирный житель погиб и четверо получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 "прилетов", - сообщил источник. Всего были обстреляны девять населенных пунктов: Новая Маячка, Алешки, Раздольное, Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Новая Каховка. Разрушения инфраструктуры и иные жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20231217/obstrel-1916284895.html

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , каховка, происшествия