Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Донецку и Пантелеймоновке
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска с 6.00 до 7.15 мск выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и посёлку Пантелеймоновка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.00 (совпадает с мск) – населённый пункт Новгородское – населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Обстрел Петровского района Донецка начался в 7.10 и за пять минут по нему выпущено семь таких же снарядов, уточнили в представительстве.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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