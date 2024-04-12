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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/obstrel-1939506141.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 12.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска с 6.00 до 7.15 мск выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и посёлку Пантелеймоновка, сообщило в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:28
2024-04-12T08:28
донецк
петровский район
донецкая народная республика
нато
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска с 6.00 до 7.15 мск выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и посёлку Пантелеймоновка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.00 (совпадает с мск) – населённый пункт Новгородское – населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Обстрел Петровского района Донецка начался в 7.10 и за пять минут по нему выпущено семь таких же снарядов, уточнили в представительстве. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240227/obstrel-1929794154.html
https://ria.ru/20240318/obstrel-1933891697.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Донецку и Пантелеймоновке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска с 6.00 до 7.15 мск выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и посёлку Пантелеймоновка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.00 (совпадает с мск) – населённый пункт Новгородское – населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку
27 февраля, 15:03
Обстрел Петровского района Донецка начался в 7.10 и за пять минут по нему выпущено семь таких же снарядов, уточнили в представительстве.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОПроисшествия
 
 
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