https://ria.ru/20240412/obschestvoznanie-1939663851.html
Минпросвещения изменит подход к преподаванию обществознания в школах
Минпросвещения изменит подход к преподаванию обществознания в школах - РИА Новости, 12.04.2024
Минпросвещения изменит подход к преподаванию обществознания в школах
Минпросвещения России исключит обществознание из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета будет начинаться в 9 классе, общее число... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:46
2024-04-12T16:46
2024-04-12T18:22
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минпросвещения России исключит обществознание из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета будет начинаться в 9 классе, общее число часов составит 34, по одному часу в неделю, курс обществознания будет более практикоориентированным, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На данный момент обществознание изучают школьники с 6 по 9 класс, а общее число часов на изучение предмета составляет 136."В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - говорится в документе.Ранее в пресс-службе министерства сообщали, что основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки обществознания в школах, а обновления не усложнят сдачу экзамена.
https://ria.ru/20240412/istoriya-1939651746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения изменит подход к преподаванию обществознания в школах
Минпросвещения: курс обществознания в школах будет более практикоориентированным