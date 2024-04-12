https://ria.ru/20240412/obschestvoznanie-1939663851.html

Минпросвещения изменит подход к преподаванию обществознания в школах

Минпросвещения изменит подход к преподаванию обществознания в школах - РИА Новости, 12.04.2024

Минпросвещения изменит подход к преподаванию обществознания в школах

Минпросвещения России исключит обществознание из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета будет начинаться в 9 классе, общее число... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:46

2024-04-12T16:46

2024-04-12T18:22

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минпросвещения России исключит обществознание из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета будет начинаться в 9 классе, общее число часов составит 34, по одному часу в неделю, курс обществознания будет более практикоориентированным, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На данный момент обществознание изучают школьники с 6 по 9 класс, а общее число часов на изучение предмета составляет 136."В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - говорится в документе.Ранее в пресс-службе министерства сообщали, что основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки обществознания в школах, а обновления не усложнят сдачу экзамена.

https://ria.ru/20240412/istoriya-1939651746.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование