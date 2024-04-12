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Уровень воды в Томи в районе Томска продолжает повышаться
Уровень воды в Томи в районе Томска продолжает повышаться - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень воды в Томи в районе Томска продолжает повышаться
Уровень воды в реки Томь в районе Томска продолжает повышаться, однако к опасным отметкам пока не приближается, в Томском районе затопленными остаются более 100 РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T06:37
2024-04-12T06:37
2024-04-12T06:37
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НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реки Томь в районе Томска продолжает повышаться, однако к опасным отметкам пока не приближается, в Томском районе затопленными остаются более 100 домов в селах и садоводческих товариществах, сообщает в пятницу ГУМЧС по Томской области. Подъем воды в реке Томь с переливами дорог и затоплением приусадебных участков и жилых домов в Томском районе начался в ночь на 11 апреля. "Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада (Томск – ред.) за сутки повысился на 62 сантиметра и составляет 653 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 110 сантиметра и составляет 557 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Казюлино – повысился на 88 сантиметра и составляет 846 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении. На контроле спасателей находятся два перелива автодорог в Томском районе: 16 километр автодороги Казанка – Батурино (протяженностью 60 метров, глубиной 40 сантиметров) и 30 километр автодороги Вершинино – Яр (протяженностью 60 метров, глубиной 20 сантиметров). "А также в зоне затопления остаются: населенный пункт Вершинино – 60 приусадебных участков, 21 жилой дом; село Батурино – 10 приусадебных участков, три жилых дома; СНТ Ягодка – 30 домов; СНТ Солнечное – 50 домов; СНТ Медведка – пять участков", - говорится в сообщении ГУМЧС. В ведомстве отметили, что жизнеобеспечение проживающих в затопленных населенных пунктах людей не нарушено.
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939497607.html
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томск, томский район, томская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Томск, Томский район, Томская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Томи в районе Томска продолжает повышаться
ГУМЧС по Томской области: уровень воды в Томи около Томска продолжает повышаться
НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости.
Уровень воды в реки Томь в районе Томска продолжает повышаться, однако к опасным отметкам пока не приближается, в Томском районе затопленными остаются более 100 домов в селах и садоводческих товариществах, сообщает
в пятницу ГУМЧС по Томской области.
Подъем воды в реке Томь с переливами дорог и затоплением приусадебных участков и жилых домов в Томском районе начался в ночь на 11 апреля.
"Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада (Томск – ред.) за сутки повысился на 62 сантиметра и составляет 653 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 110 сантиметра и составляет 557 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Казюлино – повысился на 88 сантиметра и составляет 846 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении.
На контроле спасателей находятся два перелива автодорог в Томском районе: 16 километр автодороги Казанка – Батурино (протяженностью 60 метров, глубиной 40 сантиметров) и 30 километр автодороги Вершинино – Яр (протяженностью 60 метров, глубиной 20 сантиметров).
"А также в зоне затопления остаются: населенный пункт Вершинино – 60 приусадебных участков, 21 жилой дом; село Батурино – 10 приусадебных участков, три жилых дома; СНТ Ягодка – 30 домов; СНТ Солнечное – 50 домов; СНТ Медведка – пять участков", - говорится в сообщении ГУМЧС.
В ведомстве отметили, что жизнеобеспечение проживающих в затопленных населенных пунктах людей не нарушено.