https://ria.ru/20240412/nemkin-1939486622.html

Депутат дал совет, как уберечь пожилых родственников от мошенников

Депутат дал совет, как уберечь пожилых родственников от мошенников - РИА Новости, 12.04.2024

Депутат дал совет, как уберечь пожилых родственников от мошенников

Сервис "второй руки" в банках поможет защитить средства пожилых родственников от мошенников, с его помощью пожилые люди могут назначать доверенное лицо для... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T02:12

2024-04-12T02:12

2024-04-12T02:12

санкции в отношении россии

общество

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Сервис "второй руки" в банках поможет защитить средства пожилых родственников от мошенников, с его помощью пожилые люди могут назначать доверенное лицо для проверки их операций с денежными средствами, рассказал РИА Новости депутат ГД Антон Немкин. "Статистика показывает, что люди старшего возраста регулярно становятся жертвами мошенников. Используя методы социальной инженерии, преступники легко завоевывают доверие тех, кто совсем не привык жить в мире цифровых угроз. Как правило, наши пенсионеры плохо владеют интернетом и не очень хорошо представляют себе принцип работы финансовых структур, их сайтов и сервисов – и именно на это ориентируются мошенники... Поэтому в целом идея "второй руки" действительно может спасти средства части потенциальных жертв", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что сервисы "второй руки" уже зарекомендовали себя, как эффективный инструмент защиты от мошеннических действий. Благодаря такой услуге пожилые люди или другие уязвимые категории населения могут назначить родственника или знакомого своим помощником, который может проверять их переводы через дистанционные каналы. При этом такой помощник не имеет доступа к деньгам своего подопечного и не может совершать операции вместо него, рассказал Немкин. При этом он отметил, что к принятию решения о том или ином переводе должен подключаться человек, который действительно больше разбирается в нюансах цифровых сервисов, и обладает хотя бы азами цифровой грамотности. Желательно, чтобы это был кто-то из молодых родственников. "Отчасти благодаря ним (сервисам "второй руки") банки в минувшем году смогли предотвратить хищения на 5,8 триллиона рублей, мошенникам не удалось провести 34,8 миллиона денежных переводов", - подчеркнул депутат. Немкин считает, что нужно также доработать несколько аспектов работы таких сервисов, которые также представляют опасность. "Нельзя допустить того, чтобы пенсионеры при подключении такого сервиса полностью теряли контроль над своими деньгами. Поэтому нужно четко проработать механизм того, как банки смогут понять, что "первая рука" действительно участвует в процессе принятия того или иного решения о финансовой операции", - подчеркнул депутат. Он отметил, что такие сервисы – не панацея в решении проблемы мошенничества. Преступники умеют мастерски адаптироваться под новые условия, регулярно изобретают новые схемы, поэтому, к сожалению, со временем поймут, как обойти и такую защиту, добавил Немкин. "Поэтому сейчас нам важно уделять как можно больше внимания развитию навыков цифровой грамотности у нашего населения, особенно у людей старшего возраста и молодежи… На телевидении должны появляться информационные программы, которые будут целиком посвящены цифровой грамотности, такие же передачи стоит внедрять и на радио", - заключил он.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html

https://ria.ru/20231013/moshenniki-1902405049.html

https://ria.ru/20231201/pensionery-1913086773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, общество