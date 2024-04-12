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"МТС банк" проведет IPO на Московской бирже - РИА Новости, 12.04.2024
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10:07 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/mts-1939534304.html
"МТС банк" проведет IPO на Московской бирже
"МТС банк" проведет IPO на Московской бирже - РИА Новости, 12.04.2024
"МТС банк" проведет IPO на Московской бирже
"МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, по итогам которого МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:07
2024-04-12T10:07
экономика
мтс
московская биржа
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, по итогам которого МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка, говорится в сообщении кредитной организации. "МТС банк" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса", - сообщил банк. "В рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO ПАО "МТС" сохранит мажоритарную долю в капитале банка", - также говорится в сообщении. Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам. Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов. Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 миллионов активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%, говорится в сообщении. "Намерение стать публичной компанией подтверждает выход "МТС-банка" на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров", - приводятся в сообщении слова председателя правления кредитной организации Ильи Филатова.
https://ria.ru/20231228/mts-1918763894.html
https://ria.ru/20240202/uvolnenie-1925015527.html
https://ria.ru/20231107/svyaz-1907817376.html
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экономика, мтс, московская биржа
Экономика, МТС, Московская биржа
"МТС банк" проведет IPO на Московской бирже

МТС банк проведет первичное публичное размещение акций на Московской бирже

© Фото : предоставлено пресс-службой МТСОфис компании МТС
Офис компании МТС - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Офис компании МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, по итогам которого МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка, говорится в сообщении кредитной организации.
"МТС банк" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса", - сообщил банк.
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"В рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO ПАО "МТС" сохранит мажоритарную долю в капитале банка", - также говорится в сообщении.
Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
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Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 миллионов активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%, говорится в сообщении.
"Намерение стать публичной компанией подтверждает выход "МТС-банка" на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров", - приводятся в сообщении слова председателя правления кредитной организации Ильи Филатова.
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