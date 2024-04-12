https://ria.ru/20240412/mts-1939534304.html

"МТС банк" проведет IPO на Московской бирже

"МТС банк" проведет IPO на Московской бирже - РИА Новости, 12.04.2024

"МТС банк" проведет IPO на Московской бирже

"МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, по итогам которого МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:07

2024-04-12T10:07

2024-04-12T10:07

экономика

мтс

московская биржа

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, по итогам которого МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка, говорится в сообщении кредитной организации. "МТС банк" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса", - сообщил банк. "В рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO ПАО "МТС" сохранит мажоритарную долю в капитале банка", - также говорится в сообщении. Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам. Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов. Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 миллионов активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%, говорится в сообщении. "Намерение стать публичной компанией подтверждает выход "МТС-банка" на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров", - приводятся в сообщении слова председателя правления кредитной организации Ильи Филатова.

https://ria.ru/20231228/mts-1918763894.html

https://ria.ru/20240202/uvolnenie-1925015527.html

https://ria.ru/20231107/svyaz-1907817376.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, мтс, московская биржа