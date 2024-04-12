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Молдавия одобрила приостановление действия ДОВСЕ - РИА Новости, 12.04.2024
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15:11 12.04.2024 (обновлено: 15:23 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/moldaviya-1939639222.html
Молдавия одобрила приостановление действия ДОВСЕ
Молдавия одобрила приостановление действия ДОВСЕ - РИА Новости, 12.04.2024
Молдавия одобрила приостановление действия ДОВСЕ
Депутаты парламента Молдавии одобрили в окончательном чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:11
2024-04-12T15:23
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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии одобрили в окончательном чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил председатель высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Эксперты и оппозиционные политики считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать обстановку в Молдавии, на территории которой с 1992 года существует замороженный приднестровский конфликт."Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрен во втором (окончательном - ред.) чтении голосами 53 депутатов", - сказал Гросу на заседании парламента.Законопроект передадут на утверждение президенту. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора.ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия денонсировала ДОВСЕ в 2023 году.
https://ria.ru/20240409/dovse-1938804358.html
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молдавия, в мире, европа, россия, игорь гросу, нато
Молдавия, В мире, Европа, Россия, Игорь Гросу, НАТО
Молдавия одобрила приостановление действия ДОВСЕ

Парламент Молдавии одобрил приостановление действия ДОВСЕ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии одобрили в окончательном чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил председатель высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.
Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Эксперты и оппозиционные политики считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать обстановку в Молдавии, на территории которой с 1992 года существует замороженный приднестровский конфликт.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков
9 апреля, 12:39
«
"Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрен во втором (окончательном - ред.) чтении голосами 53 депутатов", - сказал Гросу на заседании парламента.
Законопроект передадут на утверждение президенту. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия денонсировала ДОВСЕ в 2023 году.
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