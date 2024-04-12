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Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

Умер итальянский модельер Роберто Кавалли - РИА Новости, 12.04.2024

Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:17

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роберто кавалли

флоренция

париж

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РИМ, 12 апр — РИА Новости. Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщила газета Corriere della Sera.Знаменитый дизайнер одежды умер на родине во Флоренции после продолжительной болезни.Кавалли основал бренд под своим именем в 1970 году.В возрасте 30 лет он как дизайнер дебютировал в Париже, а спустя два года провел свой первый показ мод во флорентийском Палаццо Питти, представив авангардную женскую коллекцию. Его стиль на протяжении долгих лет отличали дерзость и гротеск, а в одежде фирменным знаком марки стали анималистические принты, лоскутная техника и мягкая кожа.

флоренция

париж

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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роберто кавалли, флоренция, париж