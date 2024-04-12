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Умер итальянский модельер Роберто Кавалли - РИА Новости, 12.04.2024
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21:17 12.04.2024 (обновлено: 22:17 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/modeler-1939716802.html
Умер итальянский модельер Роберто Кавалли
Умер итальянский модельер Роберто Кавалли - РИА Новости, 12.04.2024
Умер итальянский модельер Роберто Кавалли
Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:17
2024-04-12T22:17
роберто кавалли
флоренция
париж
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РИМ, 12 апр — РИА Новости. Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщила газета Corriere della Sera.Знаменитый дизайнер одежды умер на родине во Флоренции после продолжительной болезни.Кавалли основал бренд под своим именем в 1970 году.В возрасте 30 лет он как дизайнер дебютировал в Париже, а спустя два года провел свой первый показ мод во флорентийском Палаццо Питти, представив авангардную женскую коллекцию. Его стиль на протяжении долгих лет отличали дерзость и гротеск, а в одежде фирменным знаком марки стали анималистические принты, лоскутная техника и мягкая кожа.
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роберто кавалли, флоренция, париж
Роберто Кавалли, Флоренция, Париж
Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет

© AP Photo / Luca BrunoМодельер Роберто Кавалли
Модельер Роберто Кавалли - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Модельер Роберто Кавалли. Архивное фото
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РИМ, 12 апр — РИА Новости. Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщила газета Corriere della Sera.
Знаменитый дизайнер одежды умер на родине во Флоренции после продолжительной болезни.
Кавалли основал бренд под своим именем в 1970 году.
В возрасте 30 лет он как дизайнер дебютировал в Париже, а спустя два года провел свой первый показ мод во флорентийском Палаццо Питти, представив авангардную женскую коллекцию. Его стиль на протяжении долгих лет отличали дерзость и гротеск, а в одежде фирменным знаком марки стали анималистические принты, лоскутная техника и мягкая кожа.
 
Роберто КаваллиФлоренцияПариж
 
 
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