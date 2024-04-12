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Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024
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09:48 12.04.2024 (обновлено: 09:53 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/mishustin-1939530875.html
Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики
Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024
Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики и отметил, что полет Юрия Гагарина стал настоящим прорывом, который... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:48
2024-04-12T09:53
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
юрий гагарин (космонавт)
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики и отметил, что полет Юрия Гагарина стал настоящим прорывом, который продемонстрировал миру научно-технические достижения страны, закрепил её лидирующие позиции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём космонавтики. С триумфального полёта Юрия Гагарина началась новая эра в истории всего человечества. Это был настоящий прорыв, который продемонстрировал миру научно-технические достижения нашей страны, закрепил её лидирующие позиции. Мы гордимся отважными космонавтами, талантливыми конструкторами, инженерами, сотрудниками исследовательских институтов, всеми, кто продолжает укреплять и наращивать успехи предшественников, реализовывать самые смелые проекты изучения и освоения Вселенной", - говорится в телеграмме. Мишустин добавил, что российская ракетно-космическая отрасль играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, способствует росту социально-экономического и оборонного потенциала страны. Кроме того, несмотря на современные вызовы, решает поставленные президентом задачи по развитию программы пилотируемых полётов, созданию орбитальных многоспутниковых группировок, разработке и внедрению инновационных технологий, цифровых инструментов. И сегодня одним из стратегических направлений является подготовка квалифицированных инженерных кадров в тесном взаимодействии вузов и производственных предприятий. "В этот праздничный день хочу поблагодарить всех работников отрасли за профессионализм и ответственное отношение к делу. Выразить особую признательность ветеранам, чей самоотверженный труд служит для молодых специалистов примером подлинного патриотизма и преданности своему призванию. Искренне желаю новых достижений и успехов", - отметил в заключение премьер-министр.
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космос - риа наука, россия, михаил мишустин, юрий гагарин (космонавт), общество
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Юрий Гагарин (космонавт), Общество
Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики

Мишустин: полет Гагарина закрепил лидирующие позиции России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики и отметил, что полет Юрия Гагарина стал настоящим прорывом, который продемонстрировал миру научно-технические достижения страны, закрепил её лидирующие позиции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
«
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём космонавтики. С триумфального полёта Юрия Гагарина началась новая эра в истории всего человечества. Это был настоящий прорыв, который продемонстрировал миру научно-технические достижения нашей страны, закрепил её лидирующие позиции. Мы гордимся отважными космонавтами, талантливыми конструкторами, инженерами, сотрудниками исследовательских институтов, всеми, кто продолжает укреплять и наращивать успехи предшественников, реализовывать самые смелые проекты изучения и освоения Вселенной", - говорится в телеграмме.
Мишустин добавил, что российская ракетно-космическая отрасль играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, способствует росту социально-экономического и оборонного потенциала страны.
Кроме того, несмотря на современные вызовы, решает поставленные президентом задачи по развитию программы пилотируемых полётов, созданию орбитальных многоспутниковых группировок, разработке и внедрению инновационных технологий, цифровых инструментов. И сегодня одним из стратегических направлений является подготовка квалифицированных инженерных кадров в тесном взаимодействии вузов и производственных предприятий.
"В этот праздничный день хочу поблагодарить всех работников отрасли за профессионализм и ответственное отношение к делу. Выразить особую признательность ветеранам, чей самоотверженный труд служит для молодых специалистов примером подлинного патриотизма и преданности своему призванию. Искренне желаю новых достижений и успехов", - отметил в заключение премьер-министр.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвящённом Дню космонавтики - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики
13 марта, 12:43
 
Космос - РИА НаукаРоссияМихаил МишустинЮрий Гагарин (космонавт)Общество
 
 
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