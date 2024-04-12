https://ria.ru/20240412/minoborony-1939644442.html

Российская ПВО за неделю сбила 1712 украинских беспилотников

Российская ПВО за неделю сбила 1712 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024

Российская ПВО за неделю сбила 1712 украинских беспилотников

Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) сбили 1712 украинских беспилотников, 25 снарядов РСЗО, 12 авиабомб и ракету... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:37

2024-04-12T15:37

2024-04-12T15:38

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) сбили 1712 украинских беспилотников, 25 снарядов РСЗО, 12 авиабомб и ракету "Нептун", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 1712 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html

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технологии, россия, франция, сша