Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за неделю сбила 1712 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 12.04.2024 (обновлено: 15:38 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/minoborony-1939644442.html
Российская ПВО за неделю сбила 1712 украинских беспилотников
Российская ПВО за неделю сбила 1712 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
Российская ПВО за неделю сбила 1712 украинских беспилотников
Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) сбили 1712 украинских беспилотников, 25 снарядов РСЗО, 12 авиабомб и ракету... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:37
2024-04-12T15:38
технологии
россия
франция
сша
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) сбили 1712 украинских беспилотников, 25 снарядов РСЗО, 12 авиабомб и ракету "Нептун", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 1712 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, франция, сша
Технологии, Россия, Франция, США, Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за неделю сбила 1712 украинских беспилотников

Минобороны: российская авиация и ПВО за неделю сбили 1712 украинских дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) сбили 1712 украинских беспилотников, 25 снарядов РСЗО, 12 авиабомб и ракету "Нептун", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 1712 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.
Работа зенитно-ракетного комплекса Стрела-10в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю
5 апреля, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияФранцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала