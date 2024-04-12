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Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 12.04.2024 (обновлено: 07:16 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/minoborony-1939499699.html
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:10
2024-04-12T07:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
ростовская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240411/pvo-1939420084.html
белгородская область
россия
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белгородская область, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Ростовская область
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников

Минобороны: ПВО ночью сбила над Ростовской и Белгородской областями пять БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияРостовская область
 
 
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