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Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:10
2024-04-12T07:10
2024-04-12T07:16
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.
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белгородская область, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Ростовская область
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников
Минобороны: ПВО ночью сбила над Ростовской и Белгородской областями пять БПЛА