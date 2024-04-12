https://ria.ru/20240412/minoborony-1939499699.html

Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников

Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024

Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников

Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:10

2024-04-12T07:10

2024-04-12T07:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

ростовская область

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240411/pvo-1939420084.html

белгородская область

россия

ростовская область

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белгородская область, россия, ростовская область