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Из Газы в Россию доставили еще 11 человек - РИА Новости, 12.04.2024
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16:07 12.04.2024 (обновлено: 16:20 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/mid-1939651380.html
Из Газы в Россию доставили еще 11 человек
Из Газы в Россию доставили еще 11 человек - РИА Новости, 12.04.2024
Из Газы в Россию доставили еще 11 человек
Группа россиян и членов их семей из 11 человек доставлена из Газы в РФ, число эвакуированных в Россию достигло 1 211, сообщил Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:07
2024-04-12T16:20
россия
сектор газа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
раф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа россиян и членов их семей из 11 человек доставлена из Газы в РФ, число эвакуированных в Россию достигло 1 211, сообщил Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Telegram-канале."Спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово 12.04.24 доставлена очередная группа граждан России и членов их семей (11 человек). Всего с 12.11.23 из сектора Газа через КПП "Рафах" удалось вывести и эвакуировать в Россию 1 211 человек", - говорится в сообщении ДСКЦ.
https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html
россия
сектор газа
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россия, сектор газа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), раф
Россия, Сектор Газа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), РАФ
Из Газы в Россию доставили еще 11 человек

МИД: группу россиян и членов их семей — 11 человек — доставили из Газы в Москву

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа россиян и членов их семей из 11 человек доставлена из Газы в РФ, число эвакуированных в Россию достигло 1 211, сообщил Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Telegram-канале.
"Спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово 12.04.24 доставлена очередная группа граждан России и членов их семей (11 человек). Всего с 12.11.23 из сектора Газа через КПП "Рафах" удалось вывести и эвакуировать в Россию 1 211 человек", - говорится в сообщении ДСКЦ.
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РоссияСектор ГазаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)РАФ
 
 
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