https://ria.ru/20240412/mid-1939651380.html

Из Газы в Россию доставили еще 11 человек

Из Газы в Россию доставили еще 11 человек - РИА Новости, 12.04.2024

Из Газы в Россию доставили еще 11 человек

Группа россиян и членов их семей из 11 человек доставлена из Газы в РФ, число эвакуированных в Россию достигло 1 211, сообщил Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:07

2024-04-12T16:07

2024-04-12T16:20

россия

сектор газа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

раф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа россиян и членов их семей из 11 человек доставлена из Газы в РФ, число эвакуированных в Россию достигло 1 211, сообщил Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Telegram-канале."Спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово 12.04.24 доставлена очередная группа граждан России и членов их семей (11 человек). Всего с 12.11.23 из сектора Газа через КПП "Рафах" удалось вывести и эвакуировать в Россию 1 211 человек", - говорится в сообщении ДСКЦ.

https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html

россия

сектор газа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сектор газа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), раф