https://ria.ru/20240412/mid-1939639687.html
Посла Франции вызвали в МИД России
Посла Франции вызвали в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
Посла Франции вызвали в МИД России
Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:12
2024-04-12T15:12
2024-04-12T17:33
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стефан сежурне
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством, которое якобы публикует ложные заявления, сообщили в российском дипведомстве."Двенадцатого апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской республики в Российской Федерации П. Леви", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что на фоне высказываний Стефана Сежурне "об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения" послу Франции в МИД РФ указали на неприемлемость таких заявлений, "не имеющих ничего общего с действительностью"."Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами", - подчеркнули в МИД России.
https://ria.ru/20240411/frantsiya-1939237664.html
https://ria.ru/20240410/kiberataki-1939187504.html
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франция, россия, в мире, стефан сежурне, пьер леви, париж
Франция, Россия, В мире, Стефан Сежурне, Пьер Леви, Париж
Посла Франции вызвали в МИД России
МИД вызвал посла Франции Леви из-за заявления о нежелании вести диалог с РФ
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством, которое якобы публикует ложные заявления, сообщили в российском дипведомстве.
«
"Двенадцатого апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской республики в Российской Федерации П. Леви", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что на фоне высказываний Стефана Сежурне "об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения" послу Франции в МИД РФ указали на неприемлемость таких заявлений, "не имеющих ничего общего с действительностью".
"Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами", - подчеркнули в МИД России.