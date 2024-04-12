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Посла Словении вызвали в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
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10:54 12.04.2024
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Посла Словении вызвали в МИД России
Посла Словении вызвали в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
Посла Словении вызвали в МИД России
Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:54
2024-04-12T10:54
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политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной, сообщили РИА Новости в МИД России. "Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной", - рассказали в МИД.
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россия, словения, политика
Россия, Словения, Политика
Посла Словении вызвали в МИД России

Посла Словении вызвали в МИД России из-за высылки Любляной дипломата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной", - рассказали в МИД.
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