https://ria.ru/20240412/mid-1939544400.html
Посла Словении вызвали в МИД России
Посла Словении вызвали в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
Посла Словении вызвали в МИД России
Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:54
2024-04-12T10:54
2024-04-12T10:54
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной, сообщили РИА Новости в МИД России. "Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной", - рассказали в МИД.
https://ria.ru/20240321/sloveniya-1934720235.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словения, политика
Россия, Словения, Политика
Посла Словении вызвали в МИД России
Посла Словении вызвали в МИД России из-за высылки Любляной дипломата