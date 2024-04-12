https://ria.ru/20240412/mid-1939544400.html

Посла Словении вызвали в МИД России

Посла Словении вызвали в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024

Посла Словении вызвали в МИД России

Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:54

2024-04-12T10:54

2024-04-12T10:54

россия

словения

политика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной, сообщили РИА Новости в МИД России. "Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет 12 апреля вызвана в МИД РФ из-за высылки сотрудника российского посольства Любляной", - рассказали в МИД.

https://ria.ru/20240321/sloveniya-1934720235.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, словения, политика