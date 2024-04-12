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В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов - РИА Новости, 12.04.2024
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07:20 12.04.2024 (обновлено: 07:43 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/mchs-1939500169.html
В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов
В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов - РИА Новости, 12.04.2024
В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов
Затопленными в Курганской области остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:20
2024-04-12T07:43
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
красный октябрь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Затопленными в Курганской области остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "По состоянию на 12 апреля затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог", – говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, за сутки в трёх населенных пунктах: поселке Красный Октябрь, селе Казак-Кочердык и селе Звериноголовское - вода ушла с 12 приусадебных участков и одного участка дороги.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html
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курганская область
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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, красный октябрь
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Красный Октябрь
В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов

МЧС: в Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов и 320 участков

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Затопленными в Курганской области остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"По состоянию на 12 апреля затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог", – говорится в сообщении.
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Также, по данным ведомства, за сутки в трёх населенных пунктах: поселке Красный Октябрь, селе Казак-Кочердык и селе Звериноголовское - вода ушла с 12 приусадебных участков и одного участка дороги.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Красный Октябрь
 
 
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