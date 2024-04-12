https://ria.ru/20240412/mchs-1939500169.html

В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов

В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов - РИА Новости, 12.04.2024

В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов

Затопленными в Курганской области остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:20

2024-04-12T07:20

2024-04-12T07:43

происшествия

курганская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Затопленными в Курганской области остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "По состоянию на 12 апреля затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог", – говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, за сутки в трёх населенных пунктах: поселке Красный Октябрь, селе Казак-Кочердык и селе Звериноголовское - вода ушла с 12 приусадебных участков и одного участка дороги.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, красный октябрь