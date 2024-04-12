https://ria.ru/20240412/mchs-1939500169.html
В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов
В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов - РИА Новости, 12.04.2024
В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов
Затопленными в Курганской области остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:20
2024-04-12T07:20
2024-04-12T07:43
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
красный октябрь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938927529_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3c7ff60710bb776e6971644412f18a21.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Затопленными в Курганской области остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "По состоянию на 12 апреля затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог", – говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, за сутки в трёх населенных пунктах: поселке Красный Октябрь, селе Казак-Кочердык и селе Звериноголовское - вода ушла с 12 приусадебных участков и одного участка дороги.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
курганская область
россия
красный октябрь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938927529_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_e24de0cc02211ddef908bd8b0971703f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, красный октябрь
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Красный Октябрь
В Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов
МЧС: в Курганской области затопленными остаются 205 жилых домов и 320 участков