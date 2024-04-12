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Машков призвал создавать фильмы про СВО - РИА Новости, 12.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:07 12.04.2024 (обновлено: 17:11 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/mashkov-1939669350.html
Машков призвал создавать фильмы про СВО
Машков призвал создавать фильмы про СВО - РИА Новости, 12.04.2024
Машков призвал создавать фильмы про СВО
Народный артист России, худрук Театра Табакова Владимир Машков заявил РИА Новости, что нужно создавать фильмы о событиях специальной военной операции, чтобы... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:07
2024-04-12T17:11
культура
владимир машков
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Народный артист России, худрук Театра Табакова Владимир Машков заявил РИА Новости, что нужно создавать фильмы о событиях специальной военной операции, чтобы показывать, как люди проживают трудные ситуации. "Бесспорно, нужно говорить о том, как человек, попав в тяжелейшую ситуацию, справляется с ней и становится человеком. Конечно, это необходимо и нужно. И это обязательный момент воспитания человека, воспитания себя", - сказал Машков, отвечая на вопрос, нужно ли создавать фильмы про СВО. По его мнению, это разговор не просто о войне, а повествование о людях, которые попадают в тяжелейшие ситуации. "Именно в такой пограничной ситуации, в борьбе человека за жизнь, за справедливость и открывается человек, открываются его внутренние характеристики... Многих чувств у людей нет с рождения. Чувства страха, голода есть - биологически заложены. А вот чувство любви к Родине, чувство локтя, чувство прекрасного, чувство справедливости воспитываются в человеке сначала в семье, потом в коллективах", - отметил артист.
https://ria.ru/20240412/film-1939666885.html
https://ria.ru/20240331/film-1936857038.html
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владимир машков, россия
Культура, Владимир Машков, Россия
Машков призвал создавать фильмы про СВО

Машков: надо создавать фильмы про СВО, показывать, как люди проживают трудности

© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Народный артист России, худрук Театра Табакова Владимир Машков заявил РИА Новости, что нужно создавать фильмы о событиях специальной военной операции, чтобы показывать, как люди проживают трудные ситуации.
«
"Бесспорно, нужно говорить о том, как человек, попав в тяжелейшую ситуацию, справляется с ней и становится человеком. Конечно, это необходимо и нужно. И это обязательный момент воспитания человека, воспитания себя", - сказал Машков, отвечая на вопрос, нужно ли создавать фильмы про СВО.
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По его мнению, это разговор не просто о войне, а повествование о людях, которые попадают в тяжелейшие ситуации.
«
"Именно в такой пограничной ситуации, в борьбе человека за жизнь, за справедливость и открывается человек, открываются его внутренние характеристики... Многих чувств у людей нет с рождения. Чувства страха, голода есть - биологически заложены. А вот чувство любви к Родине, чувство локтя, чувство прекрасного, чувство справедливости воспитываются в человеке сначала в семье, потом в коллективах", - отметил артист.
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