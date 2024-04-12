https://ria.ru/20240412/mashkov-1939669350.html

Машков призвал создавать фильмы про СВО

Машков призвал создавать фильмы про СВО - РИА Новости, 12.04.2024

Машков призвал создавать фильмы про СВО

Народный артист России, худрук Театра Табакова Владимир Машков заявил РИА Новости, что нужно создавать фильмы о событиях специальной военной операции, чтобы... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:07

2024-04-12T17:07

2024-04-12T17:11

культура

владимир машков

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Народный артист России, худрук Театра Табакова Владимир Машков заявил РИА Новости, что нужно создавать фильмы о событиях специальной военной операции, чтобы показывать, как люди проживают трудные ситуации. "Бесспорно, нужно говорить о том, как человек, попав в тяжелейшую ситуацию, справляется с ней и становится человеком. Конечно, это необходимо и нужно. И это обязательный момент воспитания человека, воспитания себя", - сказал Машков, отвечая на вопрос, нужно ли создавать фильмы про СВО. По его мнению, это разговор не просто о войне, а повествование о людях, которые попадают в тяжелейшие ситуации. "Именно в такой пограничной ситуации, в борьбе человека за жизнь, за справедливость и открывается человек, открываются его внутренние характеристики... Многих чувств у людей нет с рождения. Чувства страха, голода есть - биологически заложены. А вот чувство любви к Родине, чувство локтя, чувство прекрасного, чувство справедливости воспитываются в человеке сначала в семье, потом в коллективах", - отметил артист.

https://ria.ru/20240412/film-1939666885.html

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владимир машков, россия