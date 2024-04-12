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В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова - РИА Новости, 12.04.2024
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова
При взрыве внедорожника на севере Москвы пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, подтвердил РИА Новости его помощник. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:12
2024-04-12T15:12
2024-04-12T16:26
москва
происшествия
россия
василий прозоров
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. При взрыве внедорожника на севере Москвы пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, подтвердил РИА Новости его помощник."Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше", — сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что экс-сотрудник СБУ получил травмы руки и ноги.О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе, при котором пострадал владелец машины, стало известно утром в пятницу, 12 апреля. СК возбудил уголовное дело.Прозоров в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.
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Кадры с места, где была взорвана машина, принадлежавшая бывшему подполковнику СБУ Прозорову
Взорванная в Москве машина принадлежит бывшему подполковнику СБУ Прозорову, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова. Видео корреспондента РИА Новости с места. Машина Прозорова до сих пор оцеплена. Взрывотехники проверяют подорванный внедорожник, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-12T15:12
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, происшествия, россия, василий прозоров, служба безопасности украины
Москва, Происшествия, Россия, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова
В Москве взорвали машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова