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В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова

В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова - РИА Новости, 12.04.2024

В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова

При взрыве внедорожника на севере Москвы пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, подтвердил РИА Новости его помощник. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:12

2024-04-12T15:12

2024-04-12T16:26

москва

происшествия

россия

василий прозоров

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. При взрыве внедорожника на севере Москвы пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, подтвердил РИА Новости его помощник."Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше", — сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что экс-сотрудник СБУ получил травмы руки и ноги.О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе, при котором пострадал владелец машины, стало известно утром в пятницу, 12 апреля. СК возбудил уголовное дело.Прозоров в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.

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Кадры с места, где была взорвана машина, принадлежавшая бывшему подполковнику СБУ Прозорову Взорванная в Москве машина принадлежит бывшему подполковнику СБУ Прозорову, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова. Видео корреспондента РИА Новости с места. Машина Прозорова до сих пор оцеплена. Взрывотехники проверяют подорванный внедорожник, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-12T15:12 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, василий прозоров, служба безопасности украины