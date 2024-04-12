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В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 12.04.2024 (обновлено: 06:12 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/marinka-1939492697.html
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой - РИА Новости, 12.04.2024
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой
Российские войска продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:34
2024-04-12T06:12
специальная военная операция на украине
марьинка (днр)
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
владимир путин
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские войска продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский."Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой", - сказал Кимаковский. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, стало известно в декабре прошлого года. Президент Владимир Путин тогда отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
https://ria.ru/20240412/chasov_yar-1939486120.html
https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939491505.html
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марьинка (днр), донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Марьинка (ДНР), Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, В мире
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой

Советник Пушилина Кимаковский: под Марьинкой идет крупное продвижение ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в Марьинке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские войска продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«
"Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой", - сказал Кимаковский.
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Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.
О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, стало известно в декабре прошлого года. Президент Владимир Путин тогда отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
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Специальная военная операция на УкраинеМарьинка (ДНР)ДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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