https://ria.ru/20240412/marinka-1939492697.html
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой - РИА Новости, 12.04.2024
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой
Российские войска продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:34
2024-04-12T04:34
2024-04-12T06:12
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские войска продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский."Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой", - сказал Кимаковский. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, стало известно в декабре прошлого года. Президент Владимир Путин тогда отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
https://ria.ru/20240412/chasov_yar-1939486120.html
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марьинка (днр), донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Марьинка (ДНР), Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, В мире
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой
Советник Пушилина Кимаковский: под Марьинкой идет крупное продвижение ВС России