https://ria.ru/20240412/marinka-1939492697.html

В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой

В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой - РИА Новости, 12.04.2024

В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой

Российские войска продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T04:34

2024-04-12T04:34

2024-04-12T06:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские войска продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский."Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой", - сказал Кимаковский. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, стало известно в декабре прошлого года. Президент Владимир Путин тогда отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.

https://ria.ru/20240412/chasov_yar-1939486120.html

https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939491505.html

марьинка (днр)

донецк

донецкая народная республика

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марьинка (днр), донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, в мире