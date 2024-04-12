https://ria.ru/20240412/manturov-1939614729.html
Первый запуск ракеты "Старт-1М" запланирован на 2026 год
Первый запуск ракеты "Старт-1М" запланирован на 2026 год - РИА Новости, 12.04.2024
Первый запуск ракеты "Старт-1М" запланирован на 2026 год
Первый запуск новой российской легкой ракеты "Старт-1М" запланирован на 2026 год, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:13
2024-04-12T14:13
2024-04-12T14:13
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Первый запуск новой российской легкой ракеты "Старт-1М" запланирован на 2026 год, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. "В настоящее время ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах как Минобороны, так и "Роскосмоса". В интересах "Роскосмоса" АО "Корпорация МИТ" ведет разработку ракеты "Старт-1М". Планируемая дата пуска – 2026 год", - сказал Мантуров журналистам. Ракета "Старт-1М" продолжает линейку конверсионных ракет серии "Старт", которые сконструированы на базе межконтинентальных баллистических ракет "Тополь". Ранее МИТ были созданы и запускались в космос с полезными нагрузками ракеты "Старт" и "Старт-1". В марте 1997 года ракета "Старт-1" с космодрома Свободный, рядом с которым сейчас построен космодром Восточный, вывела в космос военный спутник связи "Зея". В декабре 2000 такая же ракета отправила со Свободного спутник дистанционного зондирования Земли Eros. С 1993 по 2006 годы было еще несколько запусков ракет "Старт" и "Старт-1" с Плесецка и Свободного.
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космос - риа наука, свободный, плесецк, денис мантуров, роскосмос, московский институт теплотехники
Космос - РИА Наука, Свободный, Плесецк, Денис Мантуров, Роскосмос, Московский институт теплотехники
Первый запуск ракеты "Старт-1М" запланирован на 2026 год
Мантуров: первый запуск легкой ракеты "Старт-1М" запланирован на 2026 год