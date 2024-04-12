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Лукашенко рассказал о программе российско-белорусских полетов в космос - РИА Новости, 12.04.2024
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16:47 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939664471.html
Лукашенко рассказал о программе российско-белорусских полетов в космос
Лукашенко рассказал о программе российско-белорусских полетов в космос - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко рассказал о программе российско-белорусских полетов в космос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и белорусы еще не единожды совершат совместные полеты в космос, российское руководство пообещало... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:47
2024-04-12T16:47
космос - риа наука
белоруссия
александр лукашенко
россия
олег новицкий
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и белорусы еще не единожды совершат совместные полеты в космос, российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров. "Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на совместной встрече лидеров России и Белоруссии с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким. По словам президента Белоруссии, две страны договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса. Он отметил, что российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров и в дальнейшем. Взаимодействие двух стран в этой сфере стало накануне одной из тем переговоров двух лидеров в Кремле.
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космос - риа наука, белоруссия, александр лукашенко, россия, олег новицкий
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Олег Новицкий
Лукашенко рассказал о программе российско-белорусских полетов в космос

Лукашенко: россияне и белорусы не единожды совершат совместные полеты в космос

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и белорусы еще не единожды совершат совместные полеты в космос, российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров.
"Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на совместной встрече лидеров России и Белоруссии с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким.
По словам президента Белоруссии, две страны договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса. Он отметил, что российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров и в дальнейшем. Взаимодействие двух стран в этой сфере стало накануне одной из тем переговоров двух лидеров в Кремле.
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС
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Космос - РИА НаукаБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияОлег Новицкий
 
 
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