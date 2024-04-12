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Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности - РИА Новости, 12.04.2024
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15:06 12.04.2024 (обновлено: 15:21 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939637923.html
Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности
Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил накануне в Москве с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, которые касаются... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:06
2024-04-12T15:21
украина
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александр лукашенко
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владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил накануне в Москве с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, которые касаются не только Украины. Его слова приводит госагентство Белта."Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы все время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит", - заявил Лукашенко.Он отметил, что "в СМИ, особенно в России, абсолютно правильно оценивают ситуацию в Украине - все, что там происходит"."Там не только снарядов - людей не хватает. Поэтому рейтинг (Владимира Зеленского - ред.) с 98% упал не то до 14%, не то 30%. Падение очень серьезное", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html
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украина, в мире, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, россия
Украина, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Белоруссия, Россия
Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности, касающиеся не только Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил накануне в Москве с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, которые касаются не только Украины. Его слова приводит госагентство Белта.
"Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы все время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию
Вчера, 14:18
Он отметил, что "в СМИ, особенно в России, абсолютно правильно оценивают ситуацию в Украине - все, что там происходит".
"Там не только снарядов - людей не хватает. Поэтому рейтинг (Владимира Зеленского - ред.) с 98% упал не то до 14%, не то 30%. Падение очень серьезное", - сказал президент Белоруссии.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Минск и Москва не обсуждали захват Европы, заявил Лукашенко
Вчера, 14:29
 
УкраинаВ миреАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБелоруссияРоссия
 
 
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