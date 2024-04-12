https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939637923.html

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности - РИА Новости, 12.04.2024

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил накануне в Москве с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, которые касаются... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:06

2024-04-12T15:06

2024-04-12T15:21

украина

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россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил накануне в Москве с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, которые касаются не только Украины. Его слова приводит госагентство Белта."Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы все время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит", - заявил Лукашенко.Он отметил, что "в СМИ, особенно в России, абсолютно правильно оценивают ситуацию в Украине - все, что там происходит"."Там не только снарядов - людей не хватает. Поэтому рейтинг (Владимира Зеленского - ред.) с 98% упал не то до 14%, не то 30%. Падение очень серьезное", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939619535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, россия