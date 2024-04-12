https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939620489.html

Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ

Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ - РИА Новости, 12.04.2024

Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск жестко ответит в случае удара по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Видео общения... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:31

2024-04-12T14:31

2024-04-12T15:10

в мире

минск

мозырский нпз

александр лукашенко

белоруссия

киев

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск жестко ответит в случае удара по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."У нас полстраны находятся в радиусе 100 километров от Киева, в том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев, модернизованный. И вы заправляетесь топливом Мозырского НПЗ. Наши беглые, ваши и наши, это мне позавчера информацию передали, все время полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозырю ударим, по НПЗ. Они же агрессору поставляют топливо, для военных нужд в том числе. Я тогда своих военных позвал, говорю: "Поставьте на позиции все, что у нас есть". И тогда ответим так, что мало не покажется", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html

минск

белоруссия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, минск, мозырский нпз, александр лукашенко, белоруссия, киев, павел зарубин