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Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ - РИА Новости, 12.04.2024
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14:31 12.04.2024 (обновлено: 15:10 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939620489.html
Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ
Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск жестко ответит в случае удара по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Видео общения... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:31
2024-04-12T15:10
в мире
минск
мозырский нпз
александр лукашенко
белоруссия
киев
павел зарубин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск жестко ответит в случае удара по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."У нас полстраны находятся в радиусе 100 километров от Киева, в том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев, модернизованный. И вы заправляетесь топливом Мозырского НПЗ. Наши беглые, ваши и наши, это мне позавчера информацию передали, все время полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозырю ударим, по НПЗ. Они же агрессору поставляют топливо, для военных нужд в том числе. Я тогда своих военных позвал, говорю: "Поставьте на позиции все, что у нас есть". И тогда ответим так, что мало не покажется", - заявил Лукашенко.
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в мире, минск, мозырский нпз, александр лукашенко, белоруссия, киев, павел зарубин
В мире, Минск, Мозырский НПЗ, Александр Лукашенко, Белоруссия, Киев, Павел Зарубин
Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ

Лукашенко: оппозиционеры просят поляков с призывом ударить по Мозырскому НПЗ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск жестко ответит в случае удара по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"У нас полстраны находятся в радиусе 100 километров от Киева, в том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев, модернизованный. И вы заправляетесь топливом Мозырского НПЗ. Наши беглые, ваши и наши, это мне позавчера информацию передали, все время полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозырю ударим, по НПЗ. Они же агрессору поставляют топливо, для военных нужд в том числе. Я тогда своих военных позвал, говорю: "Поставьте на позиции все, что у нас есть". И тогда ответим так, что мало не покажется", - заявил Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии
25 февраля, 11:37
 
В миреМинскМозырский НПЗАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиевПавел Зарубин
 
 
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