https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939620489.html
Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ
Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск жестко ответит в случае удара по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Видео общения... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:31
2024-04-12T14:31
2024-04-12T15:10
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск жестко ответит в случае удара по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."У нас полстраны находятся в радиусе 100 километров от Киева, в том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев, модернизованный. И вы заправляетесь топливом Мозырского НПЗ. Наши беглые, ваши и наши, это мне позавчера информацию передали, все время полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозырю ударим, по НПЗ. Они же агрессору поставляют топливо, для военных нужд в том числе. Я тогда своих военных позвал, говорю: "Поставьте на позиции все, что у нас есть". И тогда ответим так, что мало не покажется", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Минск, Мозырский НПЗ, Александр Лукашенко, Белоруссия, Киев, Павел Зарубин
Лукашенко обвинил оппозицию в призывах ударить по Мозырскому НПЗ
Лукашенко: оппозиционеры просят поляков с призывом ударить по Мозырскому НПЗ