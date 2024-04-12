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Лукашенко напомнил об окончании срока президентских полномочий Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024
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14:28 12.04.2024 (обновлено: 14:45 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939618907.html
Лукашенко напомнил об окончании срока президентских полномочий Зеленского
Лукашенко напомнил об окончании срока президентских полномочий Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко напомнил об окончании срока президентских полномочий Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского в конце мая заканчивается срок полномочий, может создаться ситуация, когда на... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:28
2024-04-12T14:45
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского в конце мая заканчивается срок полномочий, может создаться ситуация, когда на Украине не с кем будет подписывать мирный договор. "У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребят, а с кем подписывать договор?" С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли", - сказал он журналистам в Москве. Видео общения с Лукашенко с журналистами опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Как указал белорусский лидер, "сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится, а они умеют это делать, как по минским соглашениям, помните". "Они это отбросят, это нелегитимный президент подписывал, и я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Может такое случиться? Особенно, если, не дай Бог, Порошенко придет к власти", - заявил Лукашенко. Он сообщил, что в Белоруссии очень внимательно наблюдают за тем, что происходит на Украине, в том числе как быстро падает рейтинг Зеленского среди населения.
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в мире, украина, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир зеленский, павел зарубин
В мире, Украина, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Лукашенко напомнил об окончании срока президентских полномочий Зеленского

Лукашенко напомнил об истечении в мае срока президентских полномочий Зеленского

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского в конце мая заканчивается срок полномочий, может создаться ситуация, когда на Украине не с кем будет подписывать мирный договор.
«
"У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребят, а с кем подписывать договор?" С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли", - сказал он журналистам в Москве. Видео общения с Лукашенко с журналистами опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Как указал белорусский лидер, "сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится, а они умеют это делать, как по минским соглашениям, помните".
"Они это отбросят, это нелегитимный президент подписывал, и я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Может такое случиться? Особенно, если, не дай Бог, Порошенко придет к власти", - заявил Лукашенко.
Он сообщил, что в Белоруссии очень внимательно наблюдают за тем, что происходит на Украине, в том числе как быстро падает рейтинг Зеленского среди населения.
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В миреУкраинаБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийПавел Зарубин
 
 
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