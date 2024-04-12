https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939618907.html

Лукашенко напомнил об окончании срока президентских полномочий Зеленского

Лукашенко напомнил об окончании срока президентских полномочий Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024

Лукашенко напомнил об окончании срока президентских полномочий Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского в конце мая заканчивается срок полномочий, может создаться ситуация, когда на... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:28

2024-04-12T14:28

2024-04-12T14:45

в мире

украина

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир зеленский

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского в конце мая заканчивается срок полномочий, может создаться ситуация, когда на Украине не с кем будет подписывать мирный договор. "У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребят, а с кем подписывать договор?" С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли", - сказал он журналистам в Москве. Видео общения с Лукашенко с журналистами опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Как указал белорусский лидер, "сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится, а они умеют это делать, как по минским соглашениям, помните". "Они это отбросят, это нелегитимный президент подписывал, и я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Может такое случиться? Особенно, если, не дай Бог, Порошенко придет к власти", - заявил Лукашенко. Он сообщил, что в Белоруссии очень внимательно наблюдают за тем, что происходит на Украине, в том числе как быстро падает рейтинг Зеленского среди населения.

https://ria.ru/20240411/mir-1939467649.html

украина

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир зеленский, павел зарубин