https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617262.html

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 12.04.2024

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:24

2024-04-12T14:24

2024-04-12T17:03

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александр лукашенко

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле.Как сообщал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера, главы государств начали общение в формате один-на-один в кабинете Путина.Затем к ним присоединились участники экспедиции на МКС — российский космонавт Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская.Как сообщил Лукашенко, Москва и Минск договорились продолжать сотрудничество в космосе, он выразил уверенность, что россияне и белорусы еще не раз совершат совместные полеты.Позднее Путин в присутствии Лукашенко созвонился с многодетной семьей Пяк — потомственными оленеводами с Ямала — и поздравил их с золотой свадьбой. Путин уже встречался с главой семьи Пяк в январе на Всероссийском семейном форуме "Родные-любимые"."Самое главное во всех ваших успехах — это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед. Вам всего самого доброго, мы вас обнимаем и желаем вам всего самого хорошего, поздравляем вас с праздником", — отметил российский лидер.Президент пообещал главе семейства, что исполнит мечту его внука увидеть старт космического корабля.Затем Путин и Лукашенко вновь продолжили общение тет-а-тет.Белорусский президент в четверг прибыл с двухдневным визитом в Россию. Ранее сообщалось, что во второй день поездки, 12 апреля, у лидеров планировалось совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Ожидается, что главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства.Сам белорусский президент, перед тем как отправиться в Москву, заявил, что намерен среди прочих вопросов обсудить "будничные дела" и будущее отечественной космонавтики.В четверг вечером Путин и Лукашенко встретились в формате "один на один". Главы государств в открытой части общения обсудили в том числе вопросы сотрудничества в сфере космоса. Так, возвращение миссии МКС, в которой приняла участие первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, президент России назвал знаковым событием.Лукашенко поблагодарил Путина за полет первой белорусской женщины в космос и заявил, что если Москва поддержит, то Минск направит в космос вторую женщину-космонавта — дублера Василевской Анастасию Ленкову.

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https://ria.ru/20240411/polet-1939464372.html

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, минск, олег новицкий