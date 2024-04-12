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Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 12.04.2024
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14:24 12.04.2024 (обновлено: 17:03 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617262.html
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 12.04.2024
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:24
2024-04-12T17:03
политика
владимир путин
александр лукашенко
москва
белоруссия
минск
олег новицкий
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле.Как сообщал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера, главы государств начали общение в формате один-на-один в кабинете Путина.Затем к ним присоединились участники экспедиции на МКС — российский космонавт Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская.Как сообщил Лукашенко, Москва и Минск договорились продолжать сотрудничество в космосе, он выразил уверенность, что россияне и белорусы еще не раз совершат совместные полеты.Позднее Путин в присутствии Лукашенко созвонился с многодетной семьей Пяк — потомственными оленеводами с Ямала — и поздравил их с золотой свадьбой. Путин уже встречался с главой семьи Пяк в январе на Всероссийском семейном форуме "Родные-любимые".&quot;Самое главное во всех ваших успехах — это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед. Вам всего самого доброго, мы вас обнимаем и желаем вам всего самого хорошего, поздравляем вас с праздником&quot;, — отметил российский лидер.Президент пообещал главе семейства, что исполнит мечту его внука увидеть старт космического корабля.Затем Путин и Лукашенко вновь продолжили общение тет-а-тет.Белорусский президент в четверг прибыл с двухдневным визитом в Россию. Ранее сообщалось, что во второй день поездки, 12 апреля, у лидеров планировалось совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Ожидается, что главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства.Сам белорусский президент, перед тем как отправиться в Москву, заявил, что намерен среди прочих вопросов обсудить "будничные дела" и будущее отечественной космонавтики.В четверг вечером Путин и Лукашенко встретились в формате "один на один". Главы государств в открытой части общения обсудили в том числе вопросы сотрудничества в сфере космоса. Так, возвращение миссии МКС, в которой приняла участие первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, президент России назвал знаковым событием.Лукашенко поблагодарил Путина за полет первой белорусской женщины в космос и заявил, что если Москва поддержит, то Минск направит в космос вторую женщину-космонавта — дублера Василевской Анастасию Ленкову.
https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html
https://ria.ru/20240411/polet-1939464372.html
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политика, владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, минск, олег новицкий
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, Белоруссия, Минск, Олег Новицкий
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле

Путин и Лукашенко проводят переговоры тет-а-тет в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле.
Как сообщал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера, главы государств начали общение в формате один-на-один в кабинете Путина.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
2 апреля, 07:25
Затем к ним присоединились участники экспедиции на МКС — российский космонавт Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская.
Как сообщил Лукашенко, Москва и Минск договорились продолжать сотрудничество в космосе, он выразил уверенность, что россияне и белорусы еще не раз совершат совместные полеты.
Позднее Путин в присутствии Лукашенко созвонился с многодетной семьей Пяк — потомственными оленеводами с Ямала — и поздравил их с золотой свадьбой. Путин уже встречался с главой семьи Пяк в январе на Всероссийском семейном форуме "Родные-любимые".
«

"Самое главное во всех ваших успехах — это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед. Вам всего самого доброго, мы вас обнимаем и желаем вам всего самого хорошего, поздравляем вас с праздником", — отметил российский лидер.

Президент пообещал главе семейства, что исполнит мечту его внука увидеть старт космического корабля.
Затем Путин и Лукашенко вновь продолжили общение тет-а-тет.
Первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская на торжественной встрече в Национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Лукашенко поблагодарил Путина за полет первой белорусской женщины в космос
11 апреля, 21:42
Белорусский президент в четверг прибыл с двухдневным визитом в Россию. Ранее сообщалось, что во второй день поездки, 12 апреля, у лидеров планировалось совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Ожидается, что главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства.
Сам белорусский президент, перед тем как отправиться в Москву, заявил, что намерен среди прочих вопросов обсудить "будничные дела" и будущее отечественной космонавтики.
В четверг вечером Путин и Лукашенко встретились в формате "один на один". Главы государств в открытой части общения обсудили в том числе вопросы сотрудничества в сфере космоса. Так, возвращение миссии МКС, в которой приняла участие первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, президент России назвал знаковым событием.
Лукашенко поблагодарил Путина за полет первой белорусской женщины в космос и заявил, что если Москва поддержит, то Минск направит в космос вторую женщину-космонавта — дублера Василевской Анастасию Ленкову.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться
Вчера, 14:25
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияМинскОлег Новицкий
 
 
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