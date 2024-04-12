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Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 12.04.2024 (обновлено: 14:38 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна осознавать неотвратимость быстрого и многократного ответа, если будет направлять... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:18
2024-04-12T14:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
белоруссия
павел зарубин
александр лукашенко
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна осознавать неотвратимость быстрого и многократного ответа, если будет направлять беспилотники в Россию."Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", - сказал Лукашенко журналистам. Видеозапись общения со СМИ разметил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617661.html
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украина, россия, в мире, белоруссия, павел зарубин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Белоруссия, Павел Зарубин, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию

Лукашенко: если Украина будет забрасывать БПЛА в РФ, им прилетит десятикратно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна осознавать неотвратимость быстрого и многократного ответа, если будет направлять беспилотники в Россию.
«
"Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", - сказал Лукашенко журналистам. Видеозапись общения со СМИ разметил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреБелоруссияПавел ЗарубинАлександр Лукашенко
 
 
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