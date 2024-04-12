https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html

Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию

Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию - РИА Новости, 12.04.2024

Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна осознавать неотвратимость быстрого и многократного ответа, если будет направлять... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:18

2024-04-12T14:18

2024-04-12T14:38

специальная военная операция на украине

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павел зарубин

александр лукашенко

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна осознавать неотвратимость быстрого и многократного ответа, если будет направлять беспилотники в Россию."Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", - сказал Лукашенко журналистам. Видеозапись общения со СМИ разметил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617661.html

украина

россия

белоруссия

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украина, россия, в мире, белоруссия, павел зарубин, александр лукашенко