https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна осознавать неотвратимость быстрого и многократного ответа, если будет направлять... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:18
2024-04-12T14:18
2024-04-12T14:38
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна осознавать неотвратимость быстрого и многократного ответа, если будет направлять беспилотники в Россию."Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", - сказал Лукашенко журналистам. Видеозапись общения со СМИ разметил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617661.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Белоруссия, Павел Зарубин, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию
Лукашенко: если Украина будет забрасывать БПЛА в РФ, им прилетит десятикратно