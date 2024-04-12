https://ria.ru/20240412/lokh-ness-1939609113.html

Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью в НАСА

Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью в НАСА - РИА Новости, 12.04.2024

Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью в НАСА

Организация, занимающаяся поиском Лох-Несского чудовища обратилась в НАСА за помощью в дальнейших попытках найти легендарного монстра, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:53

2024-04-12T13:53

2024-04-12T13:53

наса

в мире

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Организация, занимающаяся поиском Лох-Несского чудовища обратилась в НАСА за помощью в дальнейших попытках найти легендарного монстра, следует из пресс-релиза Центра Лох-Несса. "В этом году мы не только приглашаем начинающих охотников за монстрами принять участие в поисках, которые пройдут с четверга 30 мая по воскресенье 2 июня, но и просим экспертов помочь. В их число входят ученые и университеты, а также ведущие специалисты-исследователи NASA, которые предоставят оборудование и свой опыт для поиска", - сказано в сообщении. В августе 2023 года прошли крупнейшие поиски Лох-Несского чудовища, в которых приняли участие около 200 человек. Некоторые "охотники" находились в лодках, часть людей дежурила на побережье. Как уточняла газета Daily Mail, волонтеры прибыли со всех уголков мира. В результате поиски монстра оказались "самыми масштабными за полвека", однако не увенчались успехом, а Центр Лох-Несса объяснил неудачу "неуловимостью" чудовища. Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – мифическое существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается. В 2019 году исследователи, изучавшие образцы ДНК в озере, предположили, что "Лох-Несским чудовищем" могли быть гигантские угри.

https://ria.ru/20210119/chudovische-1593712087.html

https://ria.ru/20240403/megality-1937354085.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наса, в мире