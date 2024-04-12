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Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью в НАСА - РИА Новости, 12.04.2024
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13:53 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/lokh-ness-1939609113.html
Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью в НАСА
Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью в НАСА - РИА Новости, 12.04.2024
Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью в НАСА
Организация, занимающаяся поиском Лох-Несского чудовища обратилась в НАСА за помощью в дальнейших попытках найти легендарного монстра, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:53
2024-04-12T13:53
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Организация, занимающаяся поиском Лох-Несского чудовища обратилась в НАСА за помощью в дальнейших попытках найти легендарного монстра, следует из пресс-релиза Центра Лох-Несса. "В этом году мы не только приглашаем начинающих охотников за монстрами принять участие в поисках, которые пройдут с четверга 30 мая по воскресенье 2 июня, но и просим экспертов помочь. В их число входят ученые и университеты, а также ведущие специалисты-исследователи NASA, которые предоставят оборудование и свой опыт для поиска", - сказано в сообщении. В августе 2023 года прошли крупнейшие поиски Лох-Несского чудовища, в которых приняли участие около 200 человек. Некоторые "охотники" находились в лодках, часть людей дежурила на побережье. Как уточняла газета Daily Mail, волонтеры прибыли со всех уголков мира. В результате поиски монстра оказались "самыми масштабными за полвека", однако не увенчались успехом, а Центр Лох-Несса объяснил неудачу "неуловимостью" чудовища. Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – мифическое существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается. В 2019 году исследователи, изучавшие образцы ДНК в озере, предположили, что "Лох-Несским чудовищем" могли быть гигантские угри.
https://ria.ru/20210119/chudovische-1593712087.html
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наса, в мире
НАСА, В мире
Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью в НАСА

Центр Лох-Несса обратился в НАСА за помощью в поисках чудовища

© Fotolia / imactureЗамок Уркхарт на озере Лох-Несс в Шотландии
Замок Уркхарт на озере Лох-Несс в Шотландии - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Fotolia / imacture
Замок Уркхарт на озере Лох-Несс в Шотландии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Организация, занимающаяся поиском Лох-Несского чудовища обратилась в НАСА за помощью в дальнейших попытках найти легендарного монстра, следует из пресс-релиза Центра Лох-Несса.
"В этом году мы не только приглашаем начинающих охотников за монстрами принять участие в поисках, которые пройдут с четверга 30 мая по воскресенье 2 июня, но и просим экспертов помочь. В их число входят ученые и университеты, а также ведущие специалисты-исследователи NASA, которые предоставят оборудование и свой опыт для поиска", - сказано в сообщении.
Лох-несское чудовище - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища
19 января 2021, 17:11
В августе 2023 года прошли крупнейшие поиски Лох-Несского чудовища, в которых приняли участие около 200 человек. Некоторые "охотники" находились в лодках, часть людей дежурила на побережье. Как уточняла газета Daily Mail, волонтеры прибыли со всех уголков мира. В результате поиски монстра оказались "самыми масштабными за полвека", однако не увенчались успехом, а Центр Лох-Несса объяснил неудачу "неуловимостью" чудовища.
Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – мифическое существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается. В 2019 году исследователи, изучавшие образцы ДНК в озере, предположили, что "Лох-Несским чудовищем" могли быть гигантские угри.
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